“MEDVEDEV È UNA MACCHIETTA A LIVELLO PLANETARIO” – ALLA FINE LA DICHIARAZIONE PIÙ DURA CONTRO IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE RUSSO, CHE HA CHIESTO AGLI ELETTORI EUROPEI DI “PUNIRE” I PROPRI GOVERNI, È ARRIVATA DAL SENATORE DI FRATELLI D’ITALIA, FAZZOLARI. LA MELONI, TURBO-ATLANTISTA, DEVE SCROLLARSI DI DOSSO LE SBANDATE FILO-PUTINIANE DI SALVINI E BERLUSCONI

Da www.repubblica.it

Giovan Battista Fazzolari

Fazzolari (FdI): "Medvedev è una macchietta a livello planetario"

"Nuova penosa dichiarazione del vicepresidente del Consiglio nazionale russo Medvedev, diventato ormai una macchietta a livello planetario, a testimonianza della profonda decadenza del regime putiniano.

Medvedev lancia un appello ai cittadini europei sperando di poter influenzare le loro scelte elettorali. Non si rende neppure conto che tutti i liberi popoli europei provano un profondo disprezzo nei suoi confronti come nei confronti del barbaro imperialismo di Putin. Gli appelli di Medvedev in Europa sono solo un fastidioso ronzio, senza alcun peso politico". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Giovanbattista Fazzolari.

SILVIO BERLUSCONI DMITRY MEDVEDEV

Calenda (Azione): "Ci impegneremo a sconfiggeremo Conte, Salvini e Berlusconi, gli amici della Russia"

"La Russia e Medvedev il 25 settembre avranno un'amara sorpresa. Ci impegneremo a sconfiggere i loro "amici" Conte, Berlusconi e Salvini...". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

Pd: "Dopo cinque ore, Salvini, Meloni e Berlusconi, ancora tacciono su Medvedev"

"Sono passate 5 ore e ancora non sappiamo nulla di cosa pensano Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Berlusconi delle parole di Medvedev sulle elezioni e su chi sosteneva lealmente il governo draghi". Così il pd, in un tweet sul profilo del partito.

meloni negli usa

Fassino: "Gli amici di Putin in Parlamento non dicono nulla?"

"Per chi avesse ancora dubbi sulla determinazione russa ad interferire nella nostra vita democratica non serve leggere i retroscena, basta aprire i social e leggere le dichiarazioni di Medvedev, n.2 di Mosca. I tanti amici di #Putin candidati in Parlamento cosa hanno da dire?". Lo ha scritto, su Twitter, Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera e candidato del Pd nel collegio Veneto 1.

ARTICOLI CORRELATI

Giovan Battista Fazzolari JOE BIDEN SILVIO BERLUSCONI DMITRY MEDVEDEV BERLUSCONI SALVINI MELONI - MEME DMITRY MEDVEDEV