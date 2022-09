28 set 2022 10:16

“MEGLIO COMUNISTA ITALIANO CHE FASCISTA” - TELESCAZZO A "CARTABIANCA" TRA NICOLA FRATOIANNI E IGNAZIO LA RUSSA CHE RISPONDE STIZZITO: “CONTENTO TU, CONTENTI TUTTI” - IL SINISTRATO CONTINUA L’AFFONDO METTENDO IN MEZZO IL DIRITTO ALL'ABORTO: “NELLE REGIONI GOVERNATE DA FRATELLI D'ITALIA NON SI TROVA UN MEDICO NON OBIETTORE”. 'GNAZIO NON CI STA: “L'OBIEZIONE DI COSCIENZA VA BENE PER IL MILITARE PER VOI MA NON PER I MEDICI?” - VIDEO





NICOLA FRATOIANNI CARTABIANCA Da www.corriere.it Scontro tra Ignazio La Russa e Nicola Fratoianni a «Cartabianca» su Rai3 sul tema del fascismo: «Molto meglio comunista italiano che fascista italiano o spagnolo» dice Fratoianni. «Contento tu contenti tutti» replica La Russa. E poi, sull’aborto: «Nelle Regioni governate da voi non si trova un medico non obiettore» dice Fratoianni ma La Russa accusa: «Non dipende da noi. L'obiezione di coscienza va bene per il militare per voi ma non per i medici» dice ancora La Russa che precisa: «Non vogliamo modificare la 194». IGNAZIO LA RUSSA CARTABIANCA