“MELONI CONSOLA UNA PROCESSIONE DI ‘MORTI CHE CAMMINANO’” – L’ANALISI IMPIETOSA DEL “GUARDIAN” SUL G7 DI BORGO EGNAZIA: I SEI LEADER, ESCLUSA LA DUCETTA, RISCHIANO DI ESSERE MANDATI A CASA DAGLI ELETTORI. SCHOLZ E MACRON SONO STATI SFANCULATI ALLE EUROPEE, RIMBAM-BIDEN RISCHIA UN CEFFONE A NOVEMBRE E SUNAK SARÀ MANDATO A CASA ALLE ELEZIONI DEL 4 LUGLIO. KISHIDA E TRUDEAU FANNO I CONTI CON SONDAGGI IMPIETOSI – “BLOOMBERG” AZZANNA LA DUCETTA: “PASSO INDIETRO SUI DIRITTI LGBT”

Meloni in rosa mentre consola la processione di “morti che camminano”

Traduzione dell'articolo di Patrick Wintour per www.guardian.com

charles michel giorgia meloni rishi sunak fumio kishida olaf scholz g7 borgo egnazia

Mai un padrone di casa ha avuto così poco in comune con i suoi ospiti. Serena in un tailleur pantalone rosa salmone, dopo aver superato i sondaggi delle elezioni parlamentari europee, la leader dell'estrema destra italiana, Giorgia Meloni, ha atteso di salutare i suoi colleghi del G7. Si trovava su un piccolo palco sotto un tendone e un cielo azzurro, con lo sfondo di un ulivo dall'aspetto “sospettosamente importato”, un'inutile fontanella rustica e le sfacciate bandiere del G7 messe discretamente da parte per non rovinare il fulcro della vista: la Meloni stessa.

g7 borgo egnazia i leader osservano il lancio dei paracadutisti

Alla sua destra c'era un grande arco di pietra che funge da ingresso a Borgo Egnazia, il complesso turistico "medievale" appositamente costruito per offrire alle celebrità un'autentica sensazione di vita rurale pugliese, con un ristorante stellato, terme e cliniche per il benessere.

A intervalli di circa tre minuti, i leader mondiali dall'aria stregata hanno attraversato uno ad uno l'arco per essere accolti dal loro ospite. Scavati e spezzati dal campo di battaglia elettorale, era una parata di morti viventi. Ognuno di loro ha ricevuto una stretta di mano consolatoria e una fotografia con la Meloni.

rishi sunak giorgia meloni g7 borgo egnazia.

Gli statisti in giacca e cravatta avevano l'aria di chi sa che questo è il suo ultimo vertice e che, se avesse potuto, avrebbe saltato la sessione di apertura sull'Africa e la migrazione e si sarebbe diretto direttamente alla clinica del benessere, chiudendo la porta a chiave.

Uno dei primi ad attraversare l'arco della vergogna è stato Charles Michel, il presidente uscente del Consiglio europeo che, secondo quanto riferito, avrebbe complottato per impedire al presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, di ottenere un secondo mandato. I due alti funzionari dell'UE non sono arrivati insieme, e si dice che Meloni sia l'arbitro del futuro della von der Leyen. Michel ha ricevuto la più rapida delle strette di mano prima di essere inviato dal primo ministro italiano a firmare un inutile pezzo di carta dichiarativa, una sorta di libro dei visitatori del G7. Sembrava entusiasta come un uomo che firma la propria condanna a morte.

ursula von der leyen giorgia meloni g7 borgo egnazia

Il successivo a passare l'arco è stato Rishi Sunak, a 21 giorni da quella che potrebbe essere la più grande sconfitta della storia del partito conservatore. All'ultimo vertice del G7, in Giappone, Sunak era stato l'anima della festsa, indossando i calzini rossi della squadra di baseball di Hiroshima, i Toyo Carp. Quest'anno i calzini erano color nero funebre e, dopo la sua ormai nota partenza anticipata dalle commemorazioni del D-day in Normandia, l'unica istruzione del suo assistente sarà stata quella di rimanere fino a quando l'ultimo bicchiere non fosse stato lavato e messo via.

olaf scholz giorgia meloni g7 borgo egnazia

[…] A seguire, Olaf Scholz, cancelliere tedesco, che sta ancora digerendo l’esito delle elezioni in cui il suo partito ha ottenuto il 13,9%, un minimo storico per il Parlamento europeo, facendo peggio di Alternativa per la Germania, partito di estrema destra che ha collezionato scandali.

Non appena Meloni ha salutato Scholz, è arrivato il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Due giorni fa avrà scoperto che la sua popolarità è scesa al 21%, un minimo storico. A settembre rischia di essere cacciato dal suo stesso partito e, mentre veniva accompagnato dalla Meloni a firmare la “condanna a morte” per il G7, la donna avrà pensato che non avrebbe visto nessuno di questi uomini al prossimo G7 in Canada.

justin trudeau giorgia meloni. g7 borgo egnazia

Ma se ha avuto pietà per Kishida, guardate chi è stato il prossimo. Attraverso l'arco della vergogna è arrivata un'altra anatra zoppa, anche se ben presentata, nella forma di Justin Trudeau - abito blu, scarpe marroni, grandi sorrisi e un indice di gradimento che è al minimo storico da 50 anni per il suo partito, guidato in parte dall'opposizione alle sue politiche verdi. Anche in questo caso, la maggior parte dei politici è odiata in Canada. Si prevede che l'anno prossimo perderà.

MEME SU EMMANUEL MACRON E GIORGIA MELONI AL G7 DI BORGO EGNAZIA, IN PUGLIA

L'arrivo successivo è stato quello di Emmanuel Macron, con la polvere da sparo ancora sul vestito per aver appena fatto esplodere la politica francese e, nel frattempo, aver forse distrutto il suo stesso partito. Nel loro breve scambio, Meloni avrebbe cercato segni di sanità mentale residua in un uomo recentemente impazzito a causa del populismo di lotta. Dato che la Meloni, con le radici fasciste del suo partito, rappresenta molto di ciò che lui sta cercando di smascherare e sconfiggere in Francia, lo scambio tra i due è stato cortese.

fumio kishida giorgia meloni g7 borgo egnazia

E poi, a un leader dalla fine, c'è stata una pausa, seguita da un'altra pausa e da un'altra ancora, mentre la Meloni assumeva un'infinita varietà di pose pazienti in attesa del presidente degli Stati Uniti. Man mano che il tempo passava, ispezionava la fontanella dell'acqua, si scattava un selfie con i fotografi, chiedeva una sedia e lanciava persino un'occhiata sprezzante alle bandiere di nylon che rovinavano l'autenticità della sua sede.

Meloni potrebbe anche aver riflettuto sulla natura fugace del potere o sul fatto che l'autista di Joe Biden si sia perso nel villaggio medievale. Ma poi, con 21 minuti di ritardo, il Presidente è arrivato, indossando occhiali scuri e muovendosi con lentezza attraverso l'arco e sul palco, una cruda dimostrazione di mortalità.

giorgia meloni e joe biden al g7 di borgo egnazia

Data la vastità dell'agenda del G7 nei due giorni successivi e la potenza collettiva delle economie del G7, non è stato un passaggio di apertura del tutto rassicurante. Forse la prima sessione del vertice avrebbe dovuto essere dedicata alla politica.

