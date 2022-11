CONQUISTATO PALAZZO CHIGI, MELONI USA IL PRIVILEGIO DI VESTIRSI COME LE FA PIÙ COMODO AFFINCHÉ SOCIAL E INFORMAZIONE NON PERDANO TEMPO COL SUO GUARDAROBA.

GIORGIA MELONI

IL VANTAGGIO DI MELONI: NON ESSERE SEXY

Dal “Venerdì di Repubblica”

Ha mai sentito discutere sugli abiti degli uomini di governo e di potere che del resto non mutano mai, perché per la fantasia bastano i cantanti? Allora perché ci sono state dotte analisi sulle scelte del premier Meloni che ha smesso i vestiti "da donna" della campagna elettorale per scegliere un insieme "da uomo"?

Certo che l'aspetto che uno si sceglie è una testimonianza, e lo è anche quello della Giorgia, però quante sono le donne che lavorano che si vestono così? Milioni, credo non per omologarsi ma per non essere importunate.

Natalia Aspesi

Risposta di Natalia Aspesi

Fisicamente, tra i maschi della politica, la Meloni ha un vantaggio: è una donna, è giovane, è bionda, è piccola, è graziosa, eppure non è sexy, quindi se suscita pensieri cattivi, è solo per ragioni politiche, non erotiche.

Le signore in vetta ai poteri, mettiamo come Christine Lagarde, presidente della Banca Europea, o Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, non sono più giovani, ed è forse per questo che indossano tailleur pantaloni di colori pastello, come i cappottini della defunta regina Elisabetta II (una mia dottoressa raccomandava, "dopo i 50, mai in nero").

Nel tempo della campagna elettorale Meloni era molto civettuola, abiti semplici ma colorati, gonne ondeggianti, quei capelli biondi al vento, da ragazza, una donna attraente rispetto a una quantità di altre dame in lizza per tutti i partiti, di minor impatto visivo.

I maschi di governo, soprattutto di questo nuovo, non sono certo attraenti; ma è solo alle donne che in qualsiasi circostanza si chiede di esserlo, se poi non lo sono pazienza, ma insomma Conquistato Palazzo Chigi, Meloni non ha più bisogno di essere vista, quindi usa il privilegio di vestirsi come le fa più comodo, in nero, affinché social e informazione non perdano troppo tempo col suo guardaroba.

Bisogna dire che in ogni caso sa muoversi benissimo: portando con sé al G20, incontro dei padroni del mondo, la sua figlioletta Ginevra, è riuscita a dividere le donne più o meno di sinistra; chi contro ma anche chi pro, la mamma è sempre mamma, anche se premier.

