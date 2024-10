“LA MELONI E’ RESPONSABILE DI SPRECO DI DENARO PUBBLICO PER LO SCANDALO DEL CENTRO MIGRANTI IN ALBANIA” – IL RENZIANO BONIFAZI ANNUNCIA CHE ITALIA VIVA LUNEDI PROSSIMO DENUNCERA’ LA DUCETTA DELLA GARBATELLA ALLA CORTE DEI CONTI – “QUEI SOLDI DOVEVANO ANDARE A CARABINIERI, SANITÀ, GIOVANI. NON AGLI SPOT DELLA PREMIER”

(ANSA) - "Lunedì prossimo presenteremo una denuncia formale alla Corte dei Conti indicando Giorgia Meloni come responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo del centro migranti in Albania. Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie degli italiani: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. Non agli spot della Premier". Lo scrive sui suoi social il deputato Francesco Bonifazi, annunciando che Italia Viva presenterà denuncia.

