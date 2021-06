“MI DISPIACE ROCCO MA NON TI FIRMO IL CONTRATTO” - IL CAPOGRUPPO DEI DEPUTATI M5S DAVIDE CRIPPA AVREBBE RIMBALZATO CASALINO PER UN DISACCORDO SUL COMPENSO (ROCCOBELLO VOLEVA QUANTO PRENDEVA A PALAZZO CHIGI, 150MILA EURO MENTRE IL GRUPPO GRILLINO DELLA CAMERA NE OFFRIVA 60MILA) - ENNESIMO SCHIAFFONE DEI GRUPPI M5S A CONTE…

Nei giorni si profilava il ritorno di Rocco Casalino in parlamento come responsabile della comunicazione assunto dai gruppi M5s di Camera e Senato. L’ex portavoce di Giuseppe Conte, infatti, rientrava nel «pacchetto staff» proposto ai parlamentari grillini dallo stesso ex presidente del Consiglio, che cerca di imporre la sua leadership a un partito lacerato e depresso dai sondaggi.

Secondo il quotidiano «Il Foglio» c’è stato un colpo di scena. Il presidente dei deputati M5s Davide Crippa avrebbe detto a Casalino «mi dispiace Rocco ma non ti firmo il contratto». Disaccordo sul compenso (Casalino voleva quanto prendeva a Palazzo Chigi, 150mila euro mentre il gruppo grillino della Camera ne offriva 60mila) o vendetta per antiche ruggini non è chiaro. Evidente, invece, lo schiaffo a Conte.

