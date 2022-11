30 nov 2022 17:55

“MI VOLEVA FOTTERE” – DONALD TRUMP PER SCHIVARE LE POLEMICHE PER LA CENA CON IL SUPREMATISTA BIANCO NICK FUENTES ADDOSSA TUTTA LA COLPA A KANYE WEST, CHE L'HA PORTATO CON SÉ A MAR-A-LAGO - IL RAPPER DICE DI VOLERSI CANDIDARE ALLE PRESIDENZIALI DEL 2024. MA QUELLA DI "THE DONALD" È SOLO UNA GIGANTESCA ARRAMPICATA SUGLI SPECCHI: KANYE NON È UN RIVALE CREDIBILE. (SE LO FOSSE, PERCHÉ INVITARLO A CENA?). SEMPLICEMENTE, TRUMP HA FATTO L'ENNESIMA FIGURA DI MERDA, E HA DATO UN MOTIVO IN PIÙ AGLI ELETTORI PER VOTARE RON DESANTIS