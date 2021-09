“MICHETTI? CHIEDIAMO A CHI L’HA VISTO?” – IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA SALTA UN ALTRO CONFRONTO (STAVOLTA ALL'INCONTRO CON LE ACLI) E VIRGINIA RAGGI LO PERCULA - FINORA IL RADIO-TRIBUNO HA PARTECIPATO SOLO AL PRIMO DIBATTITO CON GLI ALTRI CANDIDATI SALVO POI DARSELA A GAMBE INFASTIDITO DAI TONI: “È UNA RISSA, ME NE VADO”. GUALTIERI: “AVRÀ PAURA, PARLANDO, DI PERDERE TERRENO NEI SONDAGGI”

Ricorda una celebre battuta del morettiano Ecce Bombo («Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?») l'assenza ai confronti con gli altri candidati di Enrico Michetti, in campo con il centrodestra nella Capitale. Finora ha partecipato soltanto al primo, il 21 luglio al Festival dell'architettura, salvo abbandonare il dibattito infastidito dai toni: «È una rissa, me ne vado».

Ieri, l'ennesimo forfait : all'incontro con le Acli in Campidoglio sui temi sociali spiccava una sedia vuota, la sua. I competitor ne hanno approfittato per ironizzare. Virginia Raggi, in corsa per il bis, ha proposto di chiamare Chi l'ha visto? lanciando l'hashtag #michettiscappatour. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha suggerito invece «di fare un cartonato o un comitato "trovateci Michetti"».

Meno pungente il candidato di centrosinistra, Roberto Gualtieri: «Avrà paura, parlando, di perdere terreno nei sondaggi». Nel film del '78 i dubbi del protagonista sulla strategia di eclissarsi per richiamare l'attenzione suonava come una parodia di quel mondo radical chic criticato dalla coalizione di cui fa parte Michetti, se non fosse che «il tribuno» lanciato da Giorgia Meloni continua a bucare di proposito tutti i faccia a faccia con gli avversari. La scorsa settimana l'avvocato amministrativista si è defilato anche dal confronto sul tema dei trasporti promosso dalla Cisl, prima di illustrare le sue proposte.

La giustificazione è stata: «Sono arrivato alle 12.30 e il mio intervento, di 15 minuti, era previsto alle 12.45. Alle 13.15 non venivo ancora invitato a parlare, quindi mio malgrado sono stato costretto ad andarmene per altri impegni». Michetti tace, ma in sua difesa interviene Paolo Trancassini, coordinatore regionale di FdI: «Dov' è Michetti? È molto facile trovarlo. È nelle piazze, nelle strade, nei quartieri ad ascoltare i cittadini. In quelle piazze e in quei quartieri dai quali chi ha fallito e non ha argomenti fa bene a tenersi lontano». Stamane nuovo round tra gli sfidanti nella corsa al Campidoglio su invito dell'Assemblea di Confcooperative, ma dell'appuntamento non c'è traccia nell'agenda di Michetti.

