21 set 2022 18:59

“LA MINACCIA ATOMICA DI PUTIN È IRRESPONSABILE. UNA GUERRA ATOMICA NON DEVE ESSERE COMBATTUTA PERCHÈ NON PUÒ ESSERE VINTA” – JOE BIDEN PARLA ALLE NAZIONE UNITE: "NOI NON CERCHIAMO UNO SCONTRO, NON VOGLIAMO UNA NUOVA GUERRA FREDDA”. MA POI VA ALL’ATTACO DI MAD-VLAD: “HA CERCATO DI CANCELLARE UNO STATO SOVRANO. LA RUSSIA HA VIOLATO I PRINCIPI DELLA CARTA ONU” - VIDEO