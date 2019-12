“IL MIO CUORE BATTE PIÙ A SINISTRA” – IL CONTE ZELIG INCONTRA GRILLO (“C’È MOLTA SINTONIA”) E SI TRAVESTE DA COMPAGNO - POI VA DA FLORIS IN VERSIONE SARDINA: “SALVINI SI SGONFIERÀ, COME TUTTO QUELLO CHE SOFFIA SULLE PAURE DELLA GENTE” – L’ANNO BELLISSIMO SI È TRASFORMATO IN “ANNO IMPEGNATIVO” – “LIQUIDEREMO NEI CONTI CORRENTI SINO A 2.000 EURO A CHI PAGA IN MODO DIGITALE” (MA NON SPIEGA COME) – SIPARIETTO CON SALLUSTI: “NON C’ERO SUL CASO RUBY”, MA GLI CHIEDEVA DEI RUBLI – VIDEO

Marco Galluzzo per il “Corriere della Sera”

salvini e conte

Salvini? La sua macchina comunicativa «si sgonfierà, come tutto che quello soffia sulle paure della gente. Quando c' è una macchina comunicativa che è molto aggressiva e spinge sulle paure è un vento che poi si sgonfia.

Vedo che il suo consenso sta un po' scemando». Il modo di stare in Europa? «Il mio è quello di studiare e di sedermi in modo critico e non fideistico ai tavoli e difendere gli interessi del Paese», quello di Salvini «che non studia e non si presenta alle riunioni porterebbe il Paese alla deriva».

giuseppe conte con giovanni floris a dimartedi' 4

Intervistato da Giovanni Floris a DiMartedì , su La7, il capo del governo parla a tutto campo e attacca le opposizioni: «Per me è un bene primario il rispetto delle regole, lavorare per le istituzioni, mentre quello di Salvini e della Meloni è un linguaggio che non mi appartiene, per me la politica deve usare un linguaggio garbato, lo dobbiamo ai cittadini». A gennaio le elezioni in Emilia-Romagna la travolgeranno? «Faccio gli scongiuri e perché mai?».

GIUSEPPE CONTE INCONTRA BEPPE GRILLO

Giuseppe Conte è appena reduce da un convegno dove ha salutato Beppe Grillo («con lui c' è molta sintonia, crede veramente nella nostra azione»), confessa che alle Europee ha votato Movimento 5 Stelle, parla anche del suo modo di guardare alla politica: il mio cuore? «Batte più a sinistra».

Il mio lavoro? «È stato un anno impegnativo, conosco meglio la struttura dello Stato, e sempre di più amo il nostro Paese, mi sento più a mio agio con questo esecutivo». Floris gli fa notare che ha governato sia con la destra che con il Pd: «Per quanto mi riguarda io non ho mai cambiato nulla». Poi lo stuzzica con i rapporti dentro la maggioranza, i distinguo di Renzi, tutti i no di Di Maio, la sensazione di una crisi sempre dietro l' angolo:

giuseppe conte pierluigi bersani 1

grillo conte casaleggio

«Io ci credo, con passione, impegno e con il cuore, è pur vero che leggendo i giornali vedo una prospettiva molto gridata che talvolta non corrisponde al nostro modo di lavorare». E se Matteo Renzi parla di bicchiere mezzo pieno, «bene, vorrà dire che gli porteremo una brocca piena d' acqua».

matteo salvini e giuseppe conte in senato prima del discorso del premier

giuseppe conte e luigi di maio con la postepay per il reddito di cittadinanza

Bilancio, manovra, lotta all' evasione: Conte parla di «tesoretto» da 100 miliardi di cui «nemmeno i tecnici del Mef sanno dire quanto potremo recuperare ma con i proventi della lotta all' evasione ci proponiamo di tagliare le tasse del 20 o del 30 o addirittura del 50% e liquideremo nei conti correnti sino a 2.000 euro a chi paga in modo digitale».

giuseppe conte a dimartedi' 24

Ma è sparita la spending review? «In 100 giorni si possono fare solo tagli lineari e io non li farò mai, a gennaio faremo un cronoprogramma che conterrà anche la revisione della spesa». La imbarazza l' inchiesta giudiziaria che ha colpito la Fondazione legata a Renzi? «Io non cambio idea a seconda delle circostanze, il caso Siri riguardava un membro del governo ma in questo caso i ministri di Renzi non sono indagati». Crede veramente che arriverà al 2023? «Io lavoro per questa data e confido che nessuno voglia interrompere questa esperienza».

