“È UN MOMENTO COMPLICATO” - MARA CARFAGNA TWITTA DALL’OSPEDALE: “TORNERÒ PRESTO, CON LO STESSO IMPEGNO E LA STESSA PASSIONE DI PRIMA” - DA MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE LA DEPUTATA DI “FORZA ITALIA” È RICOVERATA IN OSPEDALE PER UNA POLMONITE, MA NON È POSITIVA AL CORONAVIRUS…

Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza che mi state dimostrando in questo momento complicato. Tornerò presto, con lo stesso impegno e la stessa passione di prima. — Mara Carfagna (@mara_carfagna) December 7, 2020

mara carfagna ospite a 'l'aria che tira' 14

Ci sono stati tempi migliori per Mara Carfagna da mercoledì 2 dicembre ricoverata in ospedale a causa di una polmonite. Nonostante fonti di Forza Italia abbiano rassicurato non si tratti di coronavirus, la deputata azzurra potrebbe stare meglio.

Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è la stessa ex vicepresidente della Camera che con un post su Twitter scrive: "Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza che mi state dimostrando in questo momento complicato. Tornerò presto, con lo stesso impegno e la stessa passione di prima". In calce una foto che la ritrae più sorridente che mai. Meno di due mesi fa, il 26 di ottobre, la Carfagna e il compagno Alessandro Ruben hanno dato alla luce la piccola Vittoria.

