Emanuele Buzzi per www.corriere.it

IL POST DI PAOLA TAVERNA CONTRO GRILLO

Paola Taverna contro Beppe Grillo. la vicepresidente vicaria dei Cinque Stelle attacca duramente il garante: «Perché stai delegittimando il nostro capo politico? Il Movimento non è di tua proprietà, il Movimento lo abbiamo costruito tutti insieme mettendoci tempo, fatica, denaro». «Succedono cose inverosimili», scrive su Facebook Taverna. «Succedono cose inimmaginabili e spesso senza un perché». «Perché sta succedendo questo Beppe?», domanda Taverna che posta l’immagine dell’intervista di De Masi al fatto, intitolata « Draghi chiede a Grillo di far fuori Conte».

conte taverna

Dopo pochi minuti, mentre l’intervento inizia a giare tra gli stellati, il post viene rimosso. «Ho allontanato chi ha pubblicato per errore sulla mia pagina una sua personale opinione che non rispecchia assolutamente il mio pensiero». «Ho chiamato Conte, ora sentirò Beppe, ma sono disperata - si sfoga in lacrime con l’Adnkronos - mai avrei fatto o pensato nulla di simile, perché, mi chiedo, perché è successe questa cosa?». Sono giornate molto convulse con il garante ancora a Roma per decidere su eventuali deroghe al tetto dei due mandati.

