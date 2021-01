“NESSUNO PENSI DI RECUPERARE IL DIALOGO CON RENZI ALLE SPALLE DEI RESPONSABILI” - CLEMENTE MASTELLA SPAZZA VIA OGNI TENTATIVO DI RIAPRIRE IL DIALOGO CON I RENZIANI: “NON SIAMO FESSI. E POI ABBIAMO LA STESSA QUANTITA' DI CONSENSI DI ITALIA VIVA. NESSUNO FACCIA SCHERZI. NON SIAMO I POLLI DI RENZI. ATTENTI CARI CONTE E ZINGARETTI, LUNEDI' POTRESTE AVERE SORPRESE. SE IL FIGLIUOL PRODIGO RITORNA, NESSUN VITELLO GRASSO. ALCUNI DI NOI SONO A DIETA"

mastella

(ITALPRESS) - "Giustamente e con saggezza politica, il segretario del PD Zingaretti chiede al presidente Conte di allargare i confini della maggioranza. Ci sta perche` pare che Renzi abbia deciso di adeguarsi ad un compromesso spinto dai suoi parlamentari. Ci sta perche` le maggioranze piu` vaste sono e meglio e`. Anche se nella mia esperienza politica ho visto maggioranze rilevanti franare e maggioranze esigue arrivare al traguardo.

Una cosa, pero`: nessuno pensi di recuperare il dialogo con Renzi alle spalle dei "responsabili". Se prima l`area di Governo era composta dai quattro partiti piu` alcuni responsabili, oggi l`area e` fatta dai tre partiti piu` i responsabili, cui si aggiunge Italia Viva". Lo afferma in una nota Clemente Mastella. "Peraltro, sul piano elettorale, i "responsabili" hanno la stessa quantita` di consensi di Italia Viva. Nessuno faccia scherzi. Non siamo i polli di "Renzi". Attenti cari Conte e Zingaretti, lunedi` potreste avere sorprese. Noi siamo responsabili ma non fessi. Il figliuol prodigo ritorna. Nessun vitello grasso. Alcuni di noi sono a dieta", conclude.

conte zingaretti RENZI CONTE conte renzi