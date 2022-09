PANICO TRA I “COMPLESSISTI” – SONO ORE DIFFICILI TRA I FILO-PUTINIANI DE’ NOANTRI: IL GENERALE FABIO MINI NON CE LA FA A PARLARE DI VITTORIA UCRAINA, E MINI-MIZZA. MA IL CLOU LO RAGGIUNGE CONTE, CHE IN UN GIORNO È RIUSCITO PRIMA A CONFERMARE CHE BISOGNA SMETTERE DI MANDARE ARMI A KIEV, POI A DIRE CHE È ORGOGLIOSO DEI RISULTATI RAGGIUNTI DALLE TRUPPE UCRAINE CON LE FORNITURE OCCIDENTALI. E ORSINI? PER ORA, NON PERVENUTO. SARÀ SVENUTO NEL VEDERE GLI SCHIAFFONI SUBITI DA “MAD VLAD”?