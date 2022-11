15 nov 2022 16:56

“NON CI VUOLE MACHIAVELLI PER CAPIRE CHE LA SINISTRA POTREBBE TRARRE VANTAGGIO DALLA LACERAZIONE DELLA DESTRA IN LOMBARDIA” – FRANCESCO MERLO E IL NO TAFAZZISTA DEL PD ALLA CANDIDATURA DI LETIZIA MORATTI: “È GIÀ ACCADUTO NELLE ELEZIONI DEL SINDACO DI VERONA DOVE, CONTRO LA DESTRA MAGGIORITARIA MA DIVISA, IL CENTROSINISTRA RIUNÌ TUTTE LE SUE FATE ATTORNO ALLA CULLA DI TOMMASI. PER DISPERAZIONE? FORSE. MA SE IN LOMBARDIA SEMBRA UN FUTURO IMPROBABILE È PERCHÉ PORTA LONTANO, IN UN LUOGO INCONGRUO CHE NON DÀ GARANZIE: IL SOGNO DI FORMARE UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE…”