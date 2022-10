mirella serri foto di bacco (1)

MAIL DI MIRELLA SERRI

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro direttore,

Carlo Freccerò sostiene che la pandemia, la crisi energetica, la guerra sono state tutte create dal World economic forum. Altri sospettano che Freccero abbia lui un forum in testa con conseguente fuoriuscita di materia cerebrale.

Cordiali saluti

Mirella Serri

2 - NON CONDIVIDO CIÒ CHE SOSTIENE LA PREMIER, MA È MOLTO EFFICACE

Estratto dell’articolo di Carlo Freccero per “il Fatto quotidiano”

carlo freccero

Giorgia Meloni ha fatto uno dei più efficaci discorsi di insediamento che io ricordi. E si tratta di un discorso di cui non condivido neanche una virgola. Cos' è che non condivido? Tutte le premesse.

Per Giorgia Meloni c'è stata davvero una pandemia e c'è oggi una crisi energetica e una guerra. Tuttavia, con le politiche opportune, tutto ciò è risolvibile e l'Italia può aspirare nuovamente a un ruolo centrale nel panorama economico europeo e mondiale.

giorgia meloni alla camera.

Secondo me, invece [...] pandemia, agenda verde, carestia, privazione energetica, guerra sono tutte crisi create dal World Economic Forum a tavolino, per arginare le conseguenze del fallimento delle élite economiche mondiali. […]

Giorgia Meloni si proclama europeista e atlantista e temo lo sia veramente. Appartiene a quell'Aspen Institute presieduto da Giulio Tremonti che crede nel neoliberismo, ma critica contemporaneamente i deliri di quegli "Illuminati psicopatici" che hanno voluto forzare la mano al sistema, per promuovere un'agenda 2030 accelerata. […] Non credo e non ho mai creduto nel neoliberismo.

grande reset 2

Detto questo, il discorso di Meloni è, secondo me, estremamente efficace. Reinterpreta infatti il neoliberismo, non in termini di critica, ma di utopia. [...] Meloni è riuscita nel miracolo di ripresentare il neoliberismo con i suoi tratti liberali e utopici: democrazia, libero mercato, merito. Un discorso che in un regime globalizzato e controllato dalle multinazionali non ha più alcun riscontro nel reale, ma che, nonostante ciò, è in grado di incutere fiducia ai piccoli imprenditori, alle famiglie, all'identità nazionale del Paese.

CARLO FRECCERO RAI

Il suo discorso è efficace perché non è astratto, ma pragmatico, però sulla base di un pragmatismo che si propone di creare valori. E che quindi non è disfattista, ma energetico e, si direbbe oggi, motivazionale. […] Io non ho votato perché, citando Sceusa, non voto il vuoto. Però credo che il popolo della Meloni che, nonostante tutto, è andato alle urne, si sia sentito rappresentato.

