9 ago 2022 12:13

“NON È CORRETTO CHIEDERE ALL’AGGREDITO DI RINUNCIARE ALLE ARMI” – IL SEGRETARIO DI STATO VATICANO, PIETRO PAROLIN, INDOSSA L’ELMETTO PER PARLARE DELLA GUERRA IN UCRAINA: “LA CHIESA PREVEDE LA LEGITTIMA DIFESA. I POPOLI HANNO IL DIRITTO DI DIFENDERSI, SE ATTACCATO” – “DIRE CHE IL PAPA È FILORUSSO È UNA SEMPLIFICAZIONE CHE MI SPAVENTA. NON HA MAI MESSO SULLO STESSO PIANO AGGRESSORE E AGGREDITO NÉ È STATO O APPARSO EQUIDISTANTE. È STATO, PER COSÌ DIRE, ‘EQUIVICINO’" - E TAIWAN? OLTRETEVERE NON HANNO NIENTE DA DIRE SULL'AGGRESSIONE CINESE?