14 mag 2022 13:40

“NON MI RICANDIDERÒ ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI FRANCESI” – MARINE LE PEN DICE BASTA E ANNUNCIA CHE NON CORRERÀ MAI PIÙ PER L’ELISEO “SALVO EVENTI ECCEZIONALI”: “PENSO CHE TRE PRESIDENZIALI SIANO GIÀ UN PERCORSO, CHE MI HA CONSENTITO DI FAR CRESCERE LE NOSTRE IDEE DAL 18% AL 42%. IN 10 ANNI È UNA BELLA CRESCITA”. MA QUALI SONO QUESTI “EVENTI ECCEZIONALI”? LEI NON SI È SBILANCIATA ANCHE SE LE SUE PAROLE NON SEMBRANO PRELUDERE A…