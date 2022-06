28 giu 2022 16:19

“NON È DRAGHI A DECIDERE” – IL CREMLINO RISPONDE PICCATO A “MARIOPIO”, CHE HA DETTO CHE PUTIN NON SARÀ OSPITE DEL G20 IN INDONESIA: “L’INVITO È STATO RICEVUTO E ACCETTATO. PROBABILMENTE DRAGHI SI È DIMENTICATO DI NON ESSERE PIÙ IL PRESIDENTE DEL G20” – INTANTO IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, LAVROV, TANTO PER CAMBIARE, MINACCIA L’OCCIDENTE: “PIÙ ARMI INVIANO IN UCRAINA, PIÙ DURERÀ IL CONFLITTO E CONTINUERÀ L’AGONIA DEL REGIME NAZISTA. È UNA LINEA CONTROPRODUCENTE”