“NON È POSSIBILE CHE UNA PERSONA CHE FINO A OGGI HA VOTATO CERTE COSE DA DOMANI VOTA IL CONTRARIO” - GIORGETTI ATTACK: “NON USO I TERMINI INCIUCIO O POLTRONA, MA OGGI IN PARLAMENTO IL MINIMO COMUNE DENOMINATORE DEI PARLAMENTARI NON È FARE DISCUSSIONI SU FUTURO O LAVORO, MA MANTENERE QUEL POSTO” - “VADO ALL’OPPOSIZIONE CON FIEREZZA E COERENZA” - VIDEO

1 – GIORGETTI: «NON PUOI VOTARE OGGI UNA COSA E DOMANI IL CONTRARIO, ELETTI ATTACCATI A POSTO»

Da www.corriere.it

matteo salvini giancarlo giorgetti

«Oggi in parlamento il minimo comune denominatore dei parlamentari non è fare discussioni su futuro, lavoro e grandi visioni, ma mantenere il più possibile quel posto»: così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del consiglio del governo Conte, parlando al Meeting di Rimini. «Non uso i termini inciucio o poltrona ma non è possibile che una persona che fino a oggi ha votato certe cose da domani vota il contrario» ha detto Giorgetti.

FOTOMONTAGGIO – LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI

2 – CRISI, GIORGETTI: VADO ALL'OPPOSIZIONE CON FIEREZZA E COERENZA

(LaPresse) - "Chi ha a cuore la democrazia rappresentativa non dovrebbe guardare con disprezzo l'opposizione. Io non lo faccio. Io vado all'opposizione con fierezza, coerente con le cose che penso. Quello che mi disturba è che in Italia, se fai una scelta di opposizione per coerenza, sei un fesso. Dovresti rinunciare ai tuoi ideali e comunque stare al potere. Non è positivo in una democrazia parlamentare, è una patologia. Oggi in parlamento il minimo comune denominatore non è la discussione sulle grandi visioni, sul futuro e sul lavoro, ma semplicemente mantenere per quanto più possibile il posto". Lo ha detto sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Meeting di Rimini.

3 – CRISI, GIORGETTI: ATTENZIONE A NON SCONNETTERSI DAL PAESE

matteo salvini giancarlo giorgetti luigi di maio nicola zingaretti giancarlo giorgetti 1

(LaPresse) - "Ci deve essere un governo che possa governare e prendere decisioni, altrimenti è giusto mettersi in discussione e noi l'abbiamo fatto. Se altri pensano di poter fare un Governo che faccia il bene del Paese, ben venga. Ma attenzione a non sconnettersi con la realtà del Paese, a non chiudersi nel palazzo. Ho l'impressione che la gente la veda come una manovra fine a se stessa. E la democrazia, alla fine, è legittimazione popolare". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Meeting di Rimini.

4 – AUTONOMIA, GIORGETTI: SUD DEVE EMANCIPARSI, SERVE PRINCIPIO RESPONSABILITÀ

GIANCARLO GIORGETTI ABBRACCIA LAURA CASTELLI

(LaPresse) - "Se il sud non torna ad essere responsabile delle proprie azioni e la classe politica non lo rende emancipato, non ne usciamo. Non ci deve essere uno Stato-mamma. Se no il sud è certo che non ne esce più. Il tema dell'autonomia ha questo obiettivo: iniettare un principio di responsabilità". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Meeting di Rimini.

matteo salvini giancarlo giorgetti lorenzo fontana GIANCARLO GIORGETTI E L AMBASCIATORE USA LEWIS EISENBERG A VILLA TAVERNA giancarlo giorgetti lorenzo fontana e giancarlo giorgetti giorgetti fontana zaia GIANCARLO GIORGETTI giorgetti giancarlo giorgetti virginia raggi giorgetti maroni salvini giulio tremonti giancarlo giorgetti 1 GIANCARLO GIORGETTI GIANCARLO GIORGETTI GIANCARLO GIORGETTI E CLAUDIO BORGHI GIANCARLO GIORGETTI E CLAUDIO BORGHI GIANCARLO GIORGETTI E CLAUDIO BORGHI GIANCARLO GIORGETTI E CLAUDIO BORGHI GIANCARLO GIORGETTI E CLAUDIO BORGHI giancarlo giorgetti vincenzo spadafora giorgetti malagò zaia matteo salvini giancarlo giorgetti 1