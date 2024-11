“NON POSSIAMO RIPROPORRE LA LOGICA DEL 'VAFFA' DOPO AVER ASSUNTO RESPONSABILITÀ DI GOVERNO” - GIUSEPPE CONTE PROVA A FAR INGOIARE LA SUA SVOLTA AL M5S AI NOSTALGICI DEL MOVIMENTO DELLE ORIGINI: "SE IL PERCORSO FATTO FIN QUI VERRA' MESSO IN DISCUSSIONE NE TRARRO' LE CONSEGUENZE" (SI DIMETTERA' E LANCERA' UN SUO PARTITO?) - LA COSTITUENTE PENTASTELLATA, PREVISTA IL 23 E 24 NOVEMBRE, SARA' LO SPARTIACQUE: GRILLO CANNONEGGIA CONTRO CONTE, VIRGINIA RAGGI GIUDICA SEMIDEFUNTO IL M5S E TRAVAGLIO SPINGE PER UN M5S LONTANO DAI PARTITI - RENZI: “IL M5S DA SOLO? MA ‘NDO VA?”

Matteo Pucciarelli per "la Repubblica" - Estratti

«Se il percorso fatto fin qui verrà messo in discussione ne trarrò le conseguenze, come è giusto che sia», dice Giuseppe Conte. Il presidente del M5S aveva già espresso un concetto simile a settembre, ma ridetto dopo la nuova débâcle delle liste 5 Stelle in Emilia-Romagna e Umbria, assume tutto un altro peso.

Sabato e domenica c’è in programma la conclusione dell’assemblea costituente del Movimento a Roma e Conte ci arriva con un partito in piena crisi di consenso e prospettiva.

L’ex premier si barcamena tra spinte diverse: Beppe Grillo che cannoneggia il quartier generale da mesi, e giusto ieri ha cripticamente dato dell’ultimo giapponese a Conte su Whatsapp; un pezzo di base, capitanata da Danilo Toninelli in chiaro («si è scavato la fossa da solo», spiega l’ex ministro riferendosi al leader) e Virginia Raggi dietro le quinte, giudica semi-defunto il M5S.

Poi ci sono diversità di vedute tra i contiani: Roberto Fico, Alessandra Todde e Stefano Patuanelli sono per collocare definitivamente i 5 Stelle nel centrosinistra, Chiara Appendino è per le mani libere o quasi. «La mancanza di un’identità forte — sostiene l’ex sindaca di Torino — sta facendo disperdere il nostro vento nelle vele del Pd. In questo sciagurato schema ci stanno fagocitando».

Linea che ricalca quella di un consigliere privilegiato del Movimento come il direttore del Fatto Marco Travaglio.

«Non possiamo riproporre la logica del “vaffa” dopo aver assunto responsabilità di governo», ragiona Conte ai microfoni di Rai News 24.

Solo che adesso il M5S si trova in un vicolo cieco: stabilizzare l’alleanza con il Pd non porta voti, mandarla al macero farebbe perdere credibilità, restare nel limbo idem. Uno dei ragionamenti che si cominciano a fare anche tra pezzi di maggioranza interna al Movimento è anche che la leadership contiana sia ormai appannata. Corsi e ricorsi storici: dopo il cattivo risultato delle elezioni emiliane 2020,Luigi Di Maio decise il passo indietro da capo politico.

Così la crisi del Movimento rovina un po’ la festa a tutto il campo progressista.

L’arcinemico Matteo Renzi, che incolpa Conte della sconfitta in Liguria, quasi si appella: «Il M5S da solo? Ma ‘ndo va? In tutto il mondo o si sta da una parte o dall’altra. Io non metto veti». Ma Renzi non è gradito né dai 5S né da Avs. «Le sue politiche sono incompatibili con le nostre», commenta Nicola Fratoianni.

