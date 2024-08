“NON È LA PRIMA VOLTA, NEGLI ULTIMI TEMPI, CHE RIMANGO STUPITO DELLE PAROLE DI DI PIETRO” – ARMANDO SPATARO, EX PROCURATORE DI TORINO, È RIMASTO ESTERREFATTO DI FRONTE ALLA SOLIDARIETÀ DI TONINO AD ARIANNA MELONI: “TROVO FUORVIANTE CHE UN EX MAGISTRATO, ANCHE LUI IN PASSATO OGGETTO DEL COMPLOTTISMO DILAGANTE, PARLI OGGI DI POSSIBILI INTERVENTI DI SERVIZI SEGRETI E SEMBRA MANIFESTARE UN CERTO FAVORE PER LE RIFORME NORDIO” – MOLTI “COLLEGHI” DELL’EX PM DI MANI PULITE STANNO CERCANDO DI CAPIRE QUALE SIA LA SUA STRATEGIA…

Estratto dell’articolo di Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

«Dovrebbe essere giudicata per la sua scelta, non in quanto sorella». Sul palco scivoloso del caso Arianna Meloni debutta Antonio Di Pietro. Intervistato prima a La7 e poi su Libero offre «solidarietà» alla sorella della premier che, secondo Alessandro Sallusti «vogliono indagare per traffico di influenze», sulla base di un complotto orchestrato da Matteo Renzi con parlamentari, giornalisti e pm. «Viene messa nell’occhio del ciclone per arrivare a Giorgia Meloni ed è una criminalizzazione ingiustificata», dice l’ex pm. E aggiunge: «A indagare potrebbe essere qualcuno dei servizi segreti. A me è successo».

[...] «Io non tratterei questa vicenda come un gossip estivo. A me a In Onda , Sallusti ha ribadito che “qualcuno” glielo ha detto. Vorrei sapere se ha inventato o c’è chi sa di più». Un complotto? «Come viene descritto, magistrati-giornalisti-politica, non ha alcun senso. Ciascuna categoria non ha bisogno delle altre: solo un magistrato può fermare un altro magistrato. Semmai credo che ci sia il magistrato che sbaglia, che si innamora delle proprie idee». […] Per Di Pietro dunque c’è un’unica cosa da fare: «Deve verificare l’autorità giudiziaria se Sallusti ha inventato. Va aperto un fascicolo. Non può passare tutto in cavalleria».

Parole non sfuggite a magistrati e avvocati che hanno vissuto Mani Pulite, e non solo.

Molti aspettano di capire di più. Lo dice bene Marco De Luca, difensore di diversi big di Tangentopoli: «Mani Pulite era basata su situazioni obiettive con un contenuto fattuale chiaro e una ipotesi illecita ammessa dagli stessi protagonisti: Craxi denunciò in Parlamento la violazione della legge sul finanziamento ai partiti. Qui ciascuno la può stiracchiare, ma la cosa è un po’ evanescente, per la verità grazie alla legge sul traffico di influenze che non ha mai avuto margini di chiarezza».

«Non è la prima volta, negli ultimi tempi, che rimango stupito delle parole di Di Pietro» dice Armando Spataro, ex procuratore di Torino. «Pur evitando ogni commento sul merito della presunta questione Arianna Meloni, trovo davvero fuorviante che un ex magistrato, anche lui in passato oggetto del complottismo dilagante, parli oggi di possibili interventi di servizi segreti, dica cose fuori luogo sul giornalismo di inchiesta, affermi che non può dare garanzie su tutti i magistrati, sostenga che il pm non avrebbe come prima azione la ricerca della verità e sembra manifestare un certo favore per le riforme Nordio.

Per l’ex presidente delle Camere Penali Gian Domenico Caiazza «è tutto surreale. Uno dice che un’altra è indagata e parte il dibattito. Ma il traffico di influenza nella nuova formulazione presuppone una dazione di denaro. Quindi il summit sulle nomine non c’entra. Non basta mostrarsi influenti, ci devono essere i soldi. E nell’interrogazione parlamentare non se ne parla.

Ed è vero che si apre un’indagine anche su notizie di stampa ma nell’interrogazione la notizia dei soldi non c’è. Nessun pm può avere aperto su questi presupposti». Neanche lui crede al complotto: «Presuppone un piano. Il circo mediatico che abbiamo denunciato con Mani Pulite è un reciproco interesse: notizia in cambio di visibilità».

