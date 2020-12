“I NON RICORDO DI TONINELLI? SPERO CHE SI RICORDI ALMENO DOVE ABITA” – AL PROCESSO GREGORETTI SALVINI, CHE RISCHIA IL RINVIO A GIUDIZIO PER SEQUESTRO DI PERSONA E ABUSO D’UFFICIO, IRONIZZA SULL’EX MINISTRO (“FORSE DORMIVA”) E TIENE LA LINEA: “HO RISPARMIATO TANTI MORTI IN MARE”. TONINELLI: “SCARICA SU ME RESPONSABILITÀ SUE” - SENTITA ANCHE L’EX MINISTRA DELLA DIFESA TRENTA – VIDEO

A metà mattinata, e appena conclusa la sua deposizione nell’aula bunker di Bicocca all’udienza preliminare per il processo Gregoretti, l’ex ministro delle infrastrutture esce dall’aula e affronta giornalisti e telecamere per dire: «Ho risposto a tutte le domande che mi sono state poste».

La difesa di Salvini? «Vuole scaricare su di me la responsabilità dei porti chiusi e della mancata concessione dei pos, il porto sicuro, quando è scritto chiaramente che quella responsabilità spetta al ministro dell’interno». Toninelli era il primo dei due testimoni che oggi depongono al processo, presente in aula Matteo Salvini che rischia il rinvio a giudizio per sequestro di persona e abuso d’ufficio. L’altra è la ex ministra della difesa Elisabetta Trenta che dopo meno di un’ora di deposizione e aver risposto alle domande dell’avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Salvini, ha lasciato l’aula bunker senza aver voluto incontrare i giornalisti.

La deposizione di Toninelli, in effetti, almeno in quei pochi minuti nei quali ai giornalisti è stato concesso di entrare in aula, è stata condita da diversi «non ricordo» a domande sulla gestione di altri casi di salvataggi in mare di migranti, già a partire dal 2018, anno precedente al caso Gregoretti, e da una precisazione: «Il governo si occupava di trovare presso altri Stati la collocazione dei migranti, ma ognuno era un caso a sé». Come dire, la fase della concessione del pos e della gestione dello sbarco dei migranti era cosa diversa da dove poi sarebbero stati portati.

Ai giornalisti fuori dall’aula bunker, l’ex ministro M5S ha dunque fatto quelle dichiarazioni, come a voler allontanare da sé i sospetti avanzati dalla difesa. Poi, come è arrivato, è andato via in taxi senza voler rispondere ad alcuna domanda. La risposta di Salvini è arrivata immediata: «Toninelli non c’era e se c’era dormiva».

L’udienza preliminare, presieduta dal capo dei gip di Catania Nunzio Sarpietro, si è conclusa poco dopo le 13, dopo le dichiarazioni spontanee dell’ex ministro Salvini che, all’ingresso stamattina, aveva ribadito di avere agito nell’interesse degli italiani e di come durante la sua gestione del Viminale, siano diminuiti sbarchi e morti in mare. Al termine dell’udienza si è poi appreso che il gup Sarpietro sentirà il prossimo 28 gennaio prossimo, come testimone, il premier Conte il quale ha chiesto di essere ascoltato a Palazzo Chigi. Le date in cui saranno sentiti l’attuale ministro dell’interno Lamorgese e l’allora ministro dello sviluppo economico, oggi degli Esteri, Di Maio, si dovrebbero sapere lo stesso 28 gennaio.

