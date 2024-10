“NON SCENDO IN POLITICA, MIO PADRE ME LO SCONSIGLIAVA, MA SUI DIRITTI SONO PIU’ VICINA ALLA SINISTRA DI BUON SENSO” - MARINA BERLUSCONI, A ROMA PER INAUGURARE UNA NUOVA LIBRERIA MONDADORI CONFESSA CHE NEGLI USA VOTEREBBE PER KAMALA HARRIS: “HA BUONE CHANCES” - "LA MELONI? MI AVREBBE FATTO PIACERE AVERLA QUI, MA POTETE IMMAGINARE GLI IMPEGNI DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO…" (LA DUCETTA ERA ALLA FESTA DEL "TEMPO" ALLA GNAM) – L’ATTACCO AI MAGISTRATI: “NON SONO NEMICI DI MIO PADRE O DELLA MELONI, MA SONO NEMICI DEL PAESE” – DA NORDIO E DELL'UTRI A SERENA BORTONE, DA DACIA MARAINI A PIERFERDY CASINI, ECCO CHI C'ERA ALLA PRESENTAZIONE - VIDEO

https://video.corriere.it/politica/roma-marina-berlusconi-non-scendo-in-politica-ma-sui-diritti-sto-con-la-sinistra/7d38a43e-e066-47d9-af3f-43ccf3dadxlk

Concetto Vecchio per repubblica.it - Estratti

(...) Galleria Sordi, tardo pomeriggio.

marina berlusconi gianni letta

Marina Berlusconi, 58 anni, tailleur nero, occhiali in tinta, è scesa da Milano per inaugurare la nuova libreria Mondadori (al posto della Feltrinelli, che ha chiuso i battenti dopo la pandemia), con un comizio politico di quattordici minuti.

E, nel segno del Cavaliere, attacca i magistrati: «Certi giudici non sono nemici di mio padre o della Meloni, ma sono nemici del Paese». Scenderà quindi in campo? «Mio padre me lo ha sempre sconsigliato. Io faccio l’imprenditrice, mi piace quello che faccio e vorrei continuare a farlo». Si dice che quello che ci tiene di più sia suo fratello Pier Silvio. «Su Pier Silvio parla Pier Silvio», taglia corto. Non resta allora che raggiungere lo zio, Paolo Berlusconi. Lo consiglia ai nipoti?

«Ho già mandato affanculo un sacco di gente per questa domanda», risponde con guasconeria.

marina berlusconi mondadori roma

Sarà anche così, ma quel che qui va in scena si configura come dimostrazione di forza, di potere. È la destra buona che manda il suo messaggio all’altra destra, quella che occupa Palazzo Chigi. E siccome i Berlusconi sono la Succession italiana, e come in ogni serie tv che si rispetti non c’è mai un finale, prepariamoci ad altre puntate. Giorgia Meloni, per dire, non è venuta. Perché? Bastava attraversare la strada per incontrarsi. Invece la premier sta allo Gnam alla festa del Tempo .

«Sul governo do un giudizio positivo», concede però Marina, che dà il via libera al contributo sulle banche. «Mi avrebbe fatto piacere averla qui, ma potete immaginare gli impegni della presidente del Consiglio». Ma che non s’incontrino non sarà certo casuale. Nulla lo è nel piccolo mondo romano. E Marina mercoledì salirà al Quirinale per ottenere da Sergio Mattarella il cavalierato.

marina berlusconi mondadori roma

In primavera la rottura simbolica era stata sui diritti. Marina disse di sentirsi più vicina a una sinistra di buonsenso. Qui ripete che «la questione dei diritti non è di destra né di sinistra, ma di civiltà e umanità. Poi serve un cambiamento che richiede tempo, ma la politica ha il compito di fornire risposte alla società. L’evoluzione non deve essere frenata, la sinistra su questi temi specifici si è mostrata più aperta e attiva. Io però sono una liberale berlusconiana, non sono di sinistra, e ho dubbi sulla maternità surrogata: la maternità non si può trasformare in una mercificazione del corpo femminile». E i dubbi riguardano anche Trump. Fosse in America voterebbe Kamala Harris, sussurrano i suoi: «È capace e determinata e credo abbia buone chances ».

MARINA BERLUSCONI ALL INAUGURAZIONE DEL MONDADORI STORE - FOTO LAPRESSE.

(...)

pierferdinando casini (2) carmine perna marina berlusconi antonio porro dacia maraini (2) carmine perna patrizia marrocco rita dalla chiesa marina berlusconi letizia moratti (2) mondadori store letizia moratti rita dalla chiesa cristina rossello marina berlusconi (2) melania rizzoli gianni letta cristina rossello licia ronzulli (2) antonio porro carmine perna rosanna lambertucci alberto amodei gianni letta mario resca (2) paolo berlusconi marcello dell'utri carlo nordio (2) gianni letta (3) maria elisabetta alberti casellati mario resca maria elisabetta alberti casellati (2) paolo zangrillo letizia moratti gianni letta marina berlusconi mario resca rita dalla chiesa fedele confalonierimelania rizzoli marcello dell'utri rita dalla chiesa carmine perna marina berlusconi antonio porro (2) maria elisabetta alberti casellati (3) pierferdinando casini gianluca pulvirenti marina berlusconi letizia moratti licia ronzulli serena bortone gianni letta mario resca fedele confalonieri nello musumeci maurizio gasparri melania rizzoli patrizia marrocco rita dalla chiesa (2) augusto minzolini paolo berlusconi (4) maurizio gasparri (3) fedele confalonieri carmine perna patrizia marrocco rita dalla chiesa marcello dell'utri maria beatrice alozzi carlo nordio paolo berlusconi (3) marina berlusconi (3) marina berlusconi (2) mario resca (2) gianni letta simonetta matone dacia maraini paolo berlusconi (2) giorgio mule' marina berlusconi maurizio gasparri (2) gianni letta (2) pierferdinando casini (2) marina berlusconi letizia moratti (2) melania rizzoli gianni letta cristina rossello rita dalla chiesa cristina rossello marina berlusconi (2) gianni letta (2)

MARINA BERLUSCONI ALL INAUGURAZIONE DEL MONDADORI STORE - FOTO LAPRESSE MARINA BERLUSCONI ALL INAUGURAZIONE DEL MONDADORI STORE - FOTO LAPRESSE marina berlusconi mondadori roma 26