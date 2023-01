“NON SI TROVANO DIPENDENTI PERCHE’ VOI J’AVETE FATTO ER REGALETTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA”, “LEI HA VISTO TROPPE TRASMISSIONI MEDIASET, CI HANNO FATTO UNA GUERRA MEDIATICA” - BOTTA E RISPOSTA IN UN MERCATO DI ROMA TRA UN PENSIONATO E GIUSEPPE CONTE - L’ANZIANO ACCUSA DI CINQUESTELLE: “AVETE MANDATO PE’ STRACCI TUTTI, NON SIETE INCAPACI. V’AVEVO PURE VOTATI…” - LA REPLICA DI PEPPINIELLO APPULO: “LA MAGGIOR PARTE DI CHI PRENDE IL REDDITO RICEVE 3-400 EURO. LA GENTE VUOLE LAVORARE, NON DOVETE CREDERE ALLE FAVOLE” - VIDEO

FACCIA A FACCIA IN UN MERCATO DI ROMA TRA UN PENSIONATO E GIUSEPPE CONTE

Una roboante figuraccia per Giuseppe Conte, il leader grillino. Figuraccia che purtroppo per lui è stata immortalata in un video rilanciato dall'agenzia Dire che ora sta rimbalzando un po' in tutta Italia, su diversi siti e su parecchi smartphone. Già, il peso di quella viralità su cui il M5s aveva costruito il successo degli esordi.

Bando alle ciance, lasciamo parlare i fatti. Siamo a Roma e nel corso di una passerella elettorale in un mercato capitolino - Conte è impegnato a sostenere la candidata M5s per le regionali in Lazio, Donatella Bianchi - ecco che un anziano e distinto signore con cappello avvicina il presunto avvocato del popolo. E gli impartisce una gustosissima lezione sul reddito di cittadinanza, il contestato assegno, la misura assistenzialista al centro di molteplici scandali e altrettante critiche.

"Presidente - attacca l'uomo - guardi che il reddito di cittadinanza è la principale causa delle disoccupazione e dei bamboccioni, perché regala soldi al chilo". E Giuseppe Conte, evidentemente spiazzato, che fa? Se la prende con i giornalisti: "Ha visto troppe trasmissioni su Mediaset, raccontano favole, la realtà è diversa". Già, non sapendo che fare, l'ex premier cambia bersaglio, se la prende con il nemico originario dei pentastellati: quei giornalisti che però, al giorno d'oggi, non chiamano più "pennivendoli", termine tanto caro a Beppe Grillo e Alessandro Di Battista.

