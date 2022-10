“NELLA NOSTRA POLITICA NON C’È LIBERTÀ” – ALESSANDRO DI BATTISTA TORNA A STRAPARLARE DEL DEGRADO DELLA CLASSE DIRIGENTE ITALIANA. MA ALLORA PERCHÉ NON SI È CANDIDATO? FORSE PERCHÉ È PIÙ FACILE STREPITARE DA FUORI CHE SPORCARSI LE MANI? – IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” A UN CONVEGNO PRO-PALESTINA: “CI SONO POLITICI NEL NOSTRO PAESE CHE HANNO PAURA DI SCHIERARSI PER LE RAPPRESAGLIE MEDIATICHE CHE POTREBBERO SUBIRE. IO NON HO PAURA DI SCHIERARMI"

alessandro di battista

(ANSA) - "Io non parlo di polemiche. Io mi sono schierato a favore del popolo palestinese e della sua causa perchè tutte le principali organizzazioni che si occupano dei diritti umani attestano che oggi nei territori occupati si pratica apartheid".

Lo afferma Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, a margine del convegno 'Al-Quds Is Ours', Gerusalemme è nostra, organizzato dalla Conferenza dei Palestinesi in Europa, insieme con gli Europei per al-Quds e all'Associazione dei Palestinesi in Italia-Api.

OSPITI CONFERENZA AL-QUDS E' NOSTRA

"Mi sembra il minimo sostenere un popolo che deve quotidianamente lottare per i propri diritti umani violati. Il fatto che in Italia si faccia polemica su questa cosa dimostra che per certi versi il dibattito politico non è del tutto libero nel nostro Paese - aggiunge -.

Se vengono vilipese anche delle persone che vogliono sostenere i diritti umani, che sono negati in Palestina, ci rendiamo conto che nella nostra classe politica non c'è libertà. Ci sono politici nel nostro Paese che hanno paura di schierarsi per le rappresaglie mediatiche che potrebbero subire. Io non ho paura di schierarmi".

