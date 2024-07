“A OGGI NON CI SONO LE CONDIZIONI PER SOSTENERE VON DER LEYEN MA PER LE VARIE DELEGAZIONI DI ECR CI SARA’ LIBERTA’ DI VOTO” - L’EUROPARLAMENTARE DI FRATELLI D’ITALIA, NICOLA PROCACCINI, CHE E’ ANCHE CO-PRESIDENTE DI ECR: “NON ABBIAMO MAI AVUTO LA POSSIBILITA' DI CONFRONTARCI DIRETTAMENTE CON VON DER LEYEN MA LA SUA MI SEMBRA UNA PIATTAFORMA PROGRAMMATICA SIMILE A QUELLA DEGLI SCORSI CINQUE ANNI - IL VOTO SU URSULA E’ DIVERSO DA ALTRI, E’ FRUTTO DELL’ACCORDO TRA GOVERNI DOVE L’ITALIA SI E’ ASTENUTA - E' UNA DECISIONE CHE VERRA' PRESA SULLA SCORTA DELLE INDICAZIONI CHE RICEVEREMO DA GIORGIA MELONI"

(AGI) - Bruxelles, 11 lug. - Il gruppo dei conservatori dell'Ecr al Parlamento europeo lascera' la liberta' di voto alle varie delegazioni - com'e' gia' avvenuto cinque anni fa - nel voto per la conferma di Urusla von der Leyen. Lo ha annunciato il co-presidente del gruppo, Nicola PROCACCINI, al termine della riunione della conferenza dei presidenti. "La scorsa volta ad esempio la delegazione italiana aveva votato contro mentre quella polacca del Pis a favore", ha evidenziato.

PE: PROCACCINI, A OGGI NO CONDIZIONI PER SI' A VON DER LEYEN

(AGI) - Bruxelles, 11 lug. - "Ad oggi, in base alla piattaforma programmatica che noi abbiamo letto, perche' in realta' non abbiamo mai avuto la possibilita' di confrontarci direttamente con von der Leyen, mi sembra una piattaforma programmatica troppo simile a quella degli scorsi cinque anni. E quindi se abbiamo votato, se abbiamo dato un giudizio critico degli scorsi cinque anni questo ci porta verso un voto negativo. Pero' dobbiamo ancora incontrare per l'appunto la von der Leyen".

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente dell'Ecr, Nicola PROCACCINI, al termine della riunione della conferenza dei presidenti. "E poi quello e' un voto diverso a tutti gli altri, che comunque e' un voto che e' figlio di un accordo di governi e dove il nostro Governo si e' astenuto e quindi questo significa proprio che e' una decisione che verra' presa anche ovviamente sulla scorta delle indicazioni che riceveremo dal primo ministro", ha aggiunto.

