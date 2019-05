“OGGI RADIO MARIA E CANTI GREGORIANI” – BEPPE GRILLO COMMENTA CON IRONIA IL KO DEL M5s ALLE EUROPEE (STAVOLTA NIENTE MAALOX MA UN RIFERIMENTO FORSE ALLA SCELTA DI SALVINI DI PRESENTARSI ALLA CONFERENZA POST VOTO CON UN ROSARIO) – MA SUI SOCIAL C’E’ CHI NON APPREZZA: “NON FA PIU’ RIDERE, UN ESAME DI COSCIENZA SAREBBE MEGLIO. MANCO GIUDA HA FATTO TUTTI ’STI DANNI" – INTANTO SALVINI FA SAPERE: “MI PIACE RADIO MARIA E ADORO I CANTI GREGORIANI” – VIDEO

Dal Corriere della Sera

«Oggi Radio Maria e Canti Gregoriani». Stavolta il riferimento è alla religione e alla preghiera. Beppe Grillo sceglie ancora l' ironia per commentare la sconfitta del M5S alle Europee. Era successo anche 5 anni fa, nel 2014, quando - dopo l' esito delle Europee e del «Vinciamo noi tour», l' allora capo politico girò un video prendendo una pastiglia di Maalox: «Sì, vinciamo poi. Abbiamo il tempo dalla nostra», diceva Grillo. E scherzava con Gianroberto Casaleggio sulla necessità di prendere il medicinale per digerire il calo elettorale (il Movimento prese il 21,1%, perdendo 4 punti rispetto alle Politiche). Ora il garante - che non ha preso parte al comizio finale a Roma per la prima volta nella storia decennale del Movimento - si affida a un tweet senza aggiungere commenti.

E c' è chi sul web si lancia in diverse interpretazioni del messaggio, sia ironizzando sullo stato di salute (politica) dei Cinque Stelle sia vedendo nel messaggio del garante pentastellato - che nelle ultime ore è stato al centro di una fitta rete di messaggi e telefonate - un riferimento probabilmente alla scelta di Matteo Salvini di presentarsi alla conferenza stampa post voto con un crocifisso in mano (cha ha anche baciato).

Aurora Vigne per il Giornale

Un tentativo di fare dell'ironia che questa volta finisce male. In attesa del commento sull'esito del voto europeo del capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, il fondatore M5s, Beppe Grillo, prova a fare una delle sue battute su Twitter.

"Oggi Radio Maria e Canti Gregoriani". Ma gli utenti del web non apprezzano. Tra chi commenta il tweet del comico grillino, infatti, c'è anche chi scrive: "Un esame di coscienza sarebbe meglio". E poi un altro ancora: "Non fa più ridere". Un altro utente, invece, scrive che "il danno lo avete fatto voi tradendo il voto del 4.3.’18. Manco Giuda ha fatto tutti ’sti danni".

Ma su Twitter c'è anche chi ha approffitato del tweet di Grillo per commentare la débâcle pentastellata alle Europee. "Riderei se non ci fosse da piangere. Oggi forse solo mutismo e un bell’esame di coscienza..sarebbe meglio". Il M5S, infatti, dopo aver portato a casa il 32,7% dei consensi alle ultime elezioni politiche, ha quasi dimezzato i propri consensi sprofondando al 17,1% (leggi qui tutti i risultati).

