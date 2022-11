“IL PAPA MI VUOLE MORTO”; “DAGLI UN COLPO IN TESTA” – LE CHAT DEL CARDINAL BECCIU HANNO DELL’INCREDIBILE. NON TANTO PER LE PREOCCUPAZIONI DEL PORPORATO QUANTO PER LE RISPOSTE STRACULT DI AMICI E FAMILIARI, CHE GLI CONSIGLIANO COME PUNIRE IL PONTEFICE – AL POVERO BERGOGLIO VENGONO AFFIBBIATI SOPRANNOMI E NOMIGNOLI DISPREGIATIVI, COME “ZIZZU” O “PUZZINOS”, PAROLE SARDE CHE SIGNIFICANO…

Domenico Agasso per “La Stampa”

PAPA FRANCESCO E IL CARDINALE BECCIU

Il Papa «vuole la mia morte. Non pensavo arrivasse a questo punto». Il cardinale Giovanni Angelo Becciu, imputato Oltretevere nel processo per la compravendita del palazzo di lusso al centro di Londra e per la gestione di alcuni fondi della Santa Sede, si esprime così sul Pontefice in una chat con amici e familiari, finita nell'informativa della Guardia di Finanza di Oristano su rogatoria del Vaticano (resa nota dall'agenzia Adnkronos). Il porporato riceve anche consigli come «un colpo in testa al Papa».

giovanni angelo becciu papa francesco bergoglio

L'esistenza delle conversazioni via chat - che contengono soprannomi e frasi ostili contro il Vescovo di Roma - è stata comunicata dal Promotore di Giustizia vaticano Alessandro Diddi. Becciu usava il termine «Zizzu» («Ciccio», abbreviazione di Francesco) riferito al Papa, o «Puzzinosos», parola sarda «di senso dispregiativo», per indicare chi ha condotto indagini e processo.

Nello scambio di messaggi del 13 luglio 2021 il cardinale - ora indagato anche per associazione a delinquere in un nuovo filone del procedimento giudiziario - esordiva con un «Buongiorno! Un bel programma per oggi». Qualcuno scriveva in chat: «Un colpo in testa al Papa», e Becciu ribatteva: «Non ci riesco»; allora «lo facciamo noi», rispondeva l'interlocutore.

angelo becciu papa francesco

«Vuole la mia morte. Mai avrei immaginato (che) non un Papa ma (che) un uomo arrivasse a tanto», scriveva il porporato alla parente Giovanna Pani, il 22 luglio 2021, due giorni prima di registrare di nascosto una telefonata a Jorge Mario Bergoglio, con l'aiuto della figlia di Pani e nipote di Becciu, Maria Luisa Zambrano.

La donna lo invitava ad avere coraggio, «vedrai che la verità trionferà». E Becciu: «Per ora sono loro a trionfare e trafiggerci!», «ma la vittoria sarà degli onesti». Pani attaccava: «È cattivo, vuole la tua fine», riferendosi a «su Mannu», «il maggiore», appellativo riferibile al Papa.

angelo becciu papa francesco 2

Il prelato sosteneva: «Non vuole fare brutta figura per la condanna iniziale che mi ha dato». Per la familiare «è un grande vigliacco, ma tu combatti e fai risplendere la verità, è dura lo so, coraggio vinceremo in pieno; c'è del marcio in Vaticano». Becciu in un altro passaggio commenta l'inchiesta vaticana: «E come ne uscirà la Chiesa? A me le ossa le hanno già rotte e quindi non farò più notizia». E parla di «politica di falsa e inopportuna trasparenza».

TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE TRA ANGELO BECCIU E PAPA FRANCESCO giovanni angelo becciu papa francesco bergoglio angelo becciu papa francesco 1 TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE TRA ANGELO BECCIU E PAPA FRANCESCO