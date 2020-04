“PER PASQUA HO PREPARATO IL CASATIELLO” – LA QUARANTENA DI ROBERTO FICO: “HO RIPRESO A FARE IL PANE IN CASA E MI SONO MESSO A IMPARARE NUOVI NODI DA PESCA. CUCINO, LAVO I PIATTI E TUTTO IL RESTO. LA PRIMA COSA CHE FARÒ UNA VOLTA FINITO IL LOCKDOWN? UN TUFFO DI TESTA IN MARE” – “AL DI LÀ DELLE POLEMICHE C’È UNITÀ NAZIONALE. MEGLIO GLI EURONOND DEL MES…”

CORONAVIRUS, ROBERTO FICO: IL LOCKDOWN? PREPARO CASATIELLO, PULISCO LA CUCINA E FACCIO NODI DA PESCA; PRIMA COSA QUANDO FINIRA'? BAGNO A NAPOLI

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

roberto fico

Come sta vivendo l'isolamento di Pasqua e Pasquetta il presidente della Camera? “Sto bene, sono a casa mia, a Napoli, con Ivonne, la mia compagna. Mangiamo la pastiera? Si, quella che ci ha regalato un vicino, io non la so fare ma so fare il casatiello napoletano".

roberto fico yvonne de rosa

A parlare è Roberto Fico, che oggi è stato ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Davvero sa cucinare il casatiello? “Certo, l'ho fatto per Pasqua e l'abbiamo anche finito”, ha detto Fico, che poi ha anche dato la ricetta per cucinare la torta salata tipica del periodo pasquale.

ROBERTO FICO ALESSANDRO DI BATTISTA

Avete mangiato anche l'uovo di Pasqua? “Si, e dentro, come sorpresa, c'era l'uomo ragno con goblin...” Cosa fa in questi giorni festivi con tutto il tempo libero che ha a disposizione? “Ho ripreso a fare il pane in casa. Prima lo facevo spesso ma poi avevo abbandonato. E poi mi sono messo ad imparare dei nuovi nodi da pesca, sono un appassionato della pesca a traino”.

roberto fico consultazioni 2

Come ha fatto ad impararli? “Un mio amico mi ha mandato i video che lo riprendono mentre fa questi nodi, e io me li sono studiati. Ora ce li ho lì sul tavolo, e provo a farli quando ho tempo libero”. Fa anche le pulizie di casa? “Si, mi occupo della cucina, mi piace molto. E' bello, cucino, lavo i piatti e tutto il resto. Rifai sempre le stesse cose ma sempre meglio, e un po' mediti anche mentre cucini”. Quale sarà la prima cosa che farà quando finirà il lockdown?”Un bagno al mare, nella mia Napoli. Mi tufferò di testa, a candela o a 'cufaniello', come si dice nella mia città”, ha scherzato il presidente della Camera a Un Giorno da Pecora.

ROBERTO FICO

CORONAVIRUS, FICO: C'E' UNITA' NAZIONALE AL DI LA' DELLE POLEMICHE; MEGLIO EUROBOND CHE MES; VOTO SU OLIMPIADI NON CONTINGENTATO, POTRANNO VENIRE 630 PARLAMENTARI MA CON APPELLO NOMINALE

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

giuseppe conte e roberto fico

"Al di là delle polemiche politiche che possono nascere, posso dire che c'è un'unità nazionale, una voglia di uscire dall'emergenza e al di là anche a volte di parole forti o dei problemi tra Regioni e governo nazionale si sta andando avanti uniti per risolvere l'emergenza. Oggi un cittadino italiano quello che non vuole vedere è alcun tipo di litigio, vuole ascoltare e sentire che tutti insieme stiamo superando l'emergenza".

luigi di maio roberto fico napoli

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente della Camera Roberto Fico. Sulle future modalità di voto in aula, Fico ha annunciato: “posso gia' dire che il voto di mercoledi' prossimo sul decreto Olimpiadi non avra' un contingentamento dei parlamentari, potranno venire tutti e 630, pero' si fara' un voto per appello nominale, come quando c'e' la Fiducia".

roberto fico

Parlando di UE, a suo avviso all'Italia serve più il Mes o gli Eurobond? "Tra i due, senza dubbio gli Eurobond", ha detto a Rai Radio1 il presidente della Camera . "Delle condizionalita' del Mes non se ne deve proprio parlare perche' non e' possibile sottoscrivere certe condizionalita' e il nostro Paese a certe condizioni non accederebbe proprio mai, siamo in un'epoca diversa da quando il Mes e'stato scritto", ha aggiunto Fico a Un Giorno da Pecor

ROBERTO FICO - GIULIA SARTI - LUIGI DI MAIO