“IL PD DEVE SPIEGARE QUELL’INCHINO AI MAFIOSI” - IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA ANDREA DELMASTRO (MESSO SOTTO SCORTA) TORNA A PARLARE DEL CASO COSPITO E NON SMORZA I TONI NEI CONFRONTI DEI PARLAMENTARI DEM CHE SONO PRONTI A QUERELARLO INSIEME A DONZELLI – ENRICO LETTA: “I NOSTRI DEPUTATI SONO SOTTO UN DELIBERATO LINCIAGGIO DA PARTE DI DEPUTATI DI FDI. LA MELONI CONTINUA A TACERE, E QUINDI ACCONSENTE?”

I nostri deputati sono sotto un deliberato #linciaggio da parte di deputati di FdI che risponderanno delle loro calunnie nelle sedi opportune. #Calunnie che non intaccano la nostra storica posizione a favore del #41bis. Il Capo del Governo continua a tacere, e quindi acconsente? — Enrico Letta (@EnricoLetta) February 3, 2023

Estratto dell’articolo di Paolo Decrestina per corriere.it

GIOVANNI DONZELLI E ANDREA DELMASTRO

Un «inchino ai mafiosi». Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro torna a parlare del caso Cospito e non smorza i toni, già molto accesi, nei confronti dell’opposizione. In un’intervista a «Il Biellese», l’esponente di FdI dichiara che il Pd «dovrà spiegare all’opinione pubblica quell’inchino ai mafiosi» riferendosi alla visita che 4 parlamentari avevano fatto nel carcere di Sassari per vedere in quali condizioni di salute fosse l’anarchico Alfredo Cospito in sciopero della fame.

Delmastro, inoltre, citando quanto detto da Walter Verini, ricorda che Cospito aveva detto ai dem di non voler parlare con loro se prima non avessero parlato con gli altri. E tra questi altri c’erano i due boss De Maio e Presta. «Una richiesta - dice Delmastro - che la delegazione del Pd non ha rifiutato, accettando di fare quell’inchino parlando con i due criminali».

IL PROFUMO DELMASTRO SELVATICO - MEME BY CARLI

In merito alla questione, i democratici sono però pronti a querelare nelle prossime ore tanto il sottosegretario Delmastro, quanto il deputato Donzelli, con richiesta di risarcimento danni, «per le gravi e ripetute affermazioni». Questo quanto filtra dai gruppi dem: «Siamo certi che i due parlamentari si assumeranno la responsabilità delle loro gravi affermazioni, senza nascondersi dietro l’immunità parlamentare». Secondo i dem «quello che è accaduto è «di gravità inaudita».

(…)

Sulla stessa linea il segretario Enrico Letta: «I nostri deputati sono sotto un deliberato linciaggio da parte di deputati di FdI che risponderanno delle loro calunnie nelle sedi opportune. Calunnie che non intaccano la nostra storica posizione a favore del 41bis. Il Capo del Governo continua a tacere, e quindi acconsente?».

SERRACCHIANI VERINI ORLANDO VISITANO COSPITO IN CARCERE

«Le polemiche dei nostri avversari finora hanno solo aiutato a farci inquadrare dal mirino dei terroristi tant’è che io mi trovo sotto scorta. Mi sembra di essere tornato ai tempi in cui la sinistra parlava dei terroristi come `compagni che sbagliavano´ con un atteggiamento giustificazionista che in questo caso riguarda Cospito al punto che per parlare con lui si vanno ad ascoltare anche le ragioni dei mafiosi», insiste però Delmastro. La decisione di metterlo sotto protezione è stata presa nelle ultime ore. L’attenzione della sicurezza sul sottosegretario è salita di livello. Ora è al terzo grado e questo prevede l’utilizzo dell’auto blindata. Al sottosegretario è stato inoltre spiegato come aprire eventuali buste e le zone sensibili da evitare, tra queste, ad esempio, la città di Torino.

(…)

andrea delmastro SERRACCHIANI VERINI ORLANDO VISITANO COSPITO IN CARCERE andrea delmastro ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE