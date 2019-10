“IL PD STA DIVENTATO IL PARTITO DELLE TASSE” - MARIA ELENA BOSCHI SI ALLINEA A SALVINI NELLA CRITICA AL GOVERNO: “NESSUN ULTIMATUM AL GOVERNO, MA PROPOSTE SÌ: NON PENSO CHE CI POSSONO CHIEDERE DI ESSERE SILENTI…NON VOGLIAMO METTERE IN DIFFICOLTÀ CONTE MA AIUTARE I CITTADINI AD AVERE UNA LEGGE DI BILANCIO CHE DIA DELLE RISPOSTE CONCRETE AI LORO BISOGNI..."

Da www.ansa.it

MARIA ELENA BOSCHI ALLA LEOPOLDA 10

Torna sulla vicenda quota 100 il leader di Italia Viva, Matteo Renzi in apertura della seconda giornata della Leopolda 10. "Quando diciamo che Quota 100 non va bene non stiamo attaccando gli anziani: dico che 20 miliardi di euro messi tutti insieme su 100mila persone o 190mila come dice Salvini, 20 miliardi per 150mila persone sono un'assurdità". "Gli 80 euro valgono 10 miliardi e vanno a 10 milioni di persone, i 20 miliardi di Quota 100 vanno a 150mila persone, ed è una ingiustizia", ha osservato Renzi, secondo cui "non abbiamo niente contro quelli di Quota 100", però "il punto vero per me che bisogna pensare a domani".

"Il Pd sta diventando il partito delle tasse", mentre "noi non siamo il partito delle tasse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino", ha attaccato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, a margine dei lavori.

Il Family Act "ci permetterà di far ripartire l'Italia, e avere un'Italia che abbia il coraggio di dirsi più felice".

Lo ha affermato Elena Bonetti, ministro della Famiglia e delle pari opportunità, illustrando dal palco di Leopolda 10 le linee guida del futuro piano a favore delle famiglie: per definirlo nel dettaglio, la ministra ha annunciato l'avvio di una consultazione che durerà un anno. Fra le prime idee figurano la realizzazione di più asili nido e centri polifunzionali per le famiglie, ma anche un assegno universale mensile per i figli, l'istituzione di 'Family bond' per investire in servizi alle famiglie, congedi parentali estesi ai padri, un piano casa a favore delle giovani coppie, l'introduzione di un credito di imposta sulle attività formative. "Diamoci un anno di tempo - ha detto la ministra - per specificare le misure, scegliere la concretezza delle idee: andate nei territori, chiamate aziende e imprenditori, il terzo settore, fatevi dare idee, creeremo un luogo, il Family Hub, dove tutto questo sarà costruito".

LEOPOLDA 10 - MATTEO RENZI E ELENA BONETTI

2 - BOSCHI, NO ULTIMATUM MA NON CI CHIEDANO SILENZIO

(ANSA) - "Nessun ultimatum al governo, ma proposte sì: non penso che ci possono chiedere di essere silenti". Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, a margine dei lavori di Leopolda 10 a Firenze. "Non c'è la volontà di mettere in difficoltà Conte - ha aggiunto - ma di aiutare i cittadini ad avere una legge di bilancio che dia delle risposte concrete ai loro bisogni e farlo in modo positivo".

LEOPOLDA 10 - MATTEO RENZI E ELENA BONETTI

Su alcune proposte, ha spiegato Boschi, "ci troviamo d'accordo con Di Maio, perché sul cancellare la sugar tax e sul rivedere la parte della manovra sulle partite Iva siamo assolutamente d'accordo. Penso che sia anche normale sostenendo lo stesso governo. Su Quota 100 è una nostra proposta forte di mettere risorse sulle famiglie sulle nuove generazioni - ha aggiunto l'ex ministro Pd -, anziché su poche persone che potrebbero andare in pensione prima: è sicuramente un impegno di Iv. Ma non c'è volontà di creare ostacolo al governo, sicuramente non da parte di Italia Viva, ma non credo neanche da parte del M5S, che peraltro ha indicato il presidente del Consiglio".

LEOPOLDA 10 - MATTEO RENZI