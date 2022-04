“PERCHÉ SI COINVOLSE D’ALEMA NELL’AFFARE COLOMBIA?” - I SENATORI DELLA LEGA IN COMMISSIONE DIFESA SI DICONO “INSODDISFATTI” DELLE RISPOSTE DATE DA ALESSANDRO PROFUMO, DURANTE L’AUDIZIONE SUL COLOMBIA-GATE, A PALAZZO MADAMA: “SE SUL RUOLO DELLO STUDIO LEGALE ALLEN E DI AVIATEC HA RISPOSTO IN MANIERA SCOLASTICA, È SU QUELLO DI D’ALEMA CHE NESSUNA RISPOSTA È STATA FORNITA…”

ALESSANDRO PROFUMO

(ANSA) - "Ci riteniamo insoddisfatti delle risposte che Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo Spa, ha riservato alle domande, chiare e circostanziate, che gli abbiamo posto stamattina durante la sua audizione in commissione Difesa.

MASSIMO DALEMA

Se sul ruolo dello studio legale Robert Allen Law e di Aviatec, sales promoters a vario titolo dell'affare, Profumo ha risposto in maniera scolastica, è sul ruolo di Massimo D'Alema, sul suo raggio di azione e sui relativi limiti, che nessuna risposta è stata fornita ai commissari. Perché si coinvolse l'ex premier nell'affare, avendo già due realtà incaricate di seguire la vicenda?

LA MEDIAZIONE DI MASSIMO DALEMA PER UNA VENDITA DI ARMI ALLA COLOMBIA

Come fu individuato lo studio legale di Miami? Domande lecite, che la Lega non pone per una volontà persecutoria, ma perché convinta che il Parlamento sia l'unico luogo deputato a fornire risposte chiare ai cittadini. La Lega vuole la verità, continuerà a cercarla e non si fermerà davvero davanti a chi fa la figura dello smemorato, rendendo un pessimo servizio alla verità ed alla democrazia". Così i senatori della Lega in commissione Difesa a Palazzo Madama dopo l'audizione di Alessandro Profumo sul "caso Colombia" oggi in Senato.

