“PIÙ DI UN CONTE BIS SEMBRA UN MONTI BIS. PD E M5S DIVISI SULLE POLTRONE COME AI TEMPI DI DE MITA E FANFANI” - SALVINI ATTACCA E CALENDA SU TWITTER VA FUORI GIRI: “LUI E' ATTACCATO ALLA POLTRONA COME NEANCHE UN PAGURO CON IL SUO GUSCIO. IL SOVRANISTA PIÙ CODARDO NELLA STORIA DEI SOVRANISTI”- INTANTO ANCHE LERNER NON SMETTE DI INSOLENTIRE SALVINI: "FAI UNA FIGURA DA PIRLA"…

(LaPresse) - State perdendo giorni su giorni, e non trovate accordo su ministeri. No su progetti ma su poltrone. Non prima Repubblica, di più, sembra di tornare indietro ai tempi di De Mita, Fanfani".

(LaPresse) - "Conte preparava la manovra su suggerimento dei suoi amici Merkel e Macron". Così Matteo Salvini in diretta su Facebook.

(LaPresse) - "Più di un Conte bis sembra un Monti bis". Così Matteo Salvini in diretta su Facebook. "Il Conte bis è la riedizione del governo Monti, con un po' di tecnici e di politici che hanno litigato fino a ieri".

(LaPresse) - "Leggevo che Di Maio si sarebbe impuntato perché vuole fare il ministro dell'Interno. Vai, fai, se mi chiederai consiglio, ti darò suggerimenti. Avere sulle spalle la dignità degli italiani è difficile ma è cosa più bella che gli italiani potessero darmi". Così Matteo Salvini in diretta su Facebook.

Salvini, fai silenzio che sei attaccato alla poltrona come neanche un paguro con il suo guscio. Il sovranista più codardo nella storia dei sovranisti.

Sergio Rame per il Giornale

ll solito Gad Lerner. I soliti insulti. Su Twitter il giornalista ha dato nuovamente libero sfogo contro Matteo Salvini: gongolando perché presto il leader leghista non sarà più alla guida del ministero dell'Interno, gli ha dato tranquillamente del "pirla" scatenando, ovviamente, un profluvio di commenti a suo sfavore.

"Ridi, ridi pagliaccio", gli fa eco un uno. "Quanto siete tronfi - fa eco un altro - questa mossa sarà la vostra fine... goditela con il Rolex". E ancora: "Goditela finchè dura, perché se ci fanno votare ci godremo la tua faccia da fulminato nella maratona di Mentana".

Fino a ieri Lerner era in prima fila a insultare il Movimento 5 Stelle e il governo Conte. Ora, però, che Luigi Di Maio si appresta a siglare un nuovo patto con Nicola Zingaretti la musica è cambiata. Per il giornalista, il ribaltone va più che bene se serve a mandare a casa Salvini. Lo dimostra con un tweet al veleno in cui attacca a testa bassa il leader del Carroccio. "Resto pieno di perplessità su un governo Movimento 5 Stelle-Pd - ha scritto su Twitter - ma la figura da pirla che ci sta facendo Matteo Salvini per il momento mi ripaga". Non è nuovo a questo tipo di livore. Da quando Salvini è diventato ministro dell'Interno ha aumentato la violenza dei suoi attacchi.

Il post non è stato affatto preso bene. Basta leggere i commenti per capirlo. "Poi vediamo chi fa la figura da pirla, alle prossime elezioni", gli replica uno. "A noi - fa eco un altro - dà perplessità il fatto che lei sia un giornalista e va pure in tv, pagato". E poi c'è chi lo avverte: "Non pensiate si possa rimandare all'infinito il voto e quel giorno...". Quasi tutte le risposte all'invettiva di Lerner sono in difesa del leader del Carroccio. Anche quelle di chi leghista non è. "Io non sono della Lega - scrive, per esempio un altro utente - ma ti consiglio di attendere le reiterate figuracce dei tuoi amici, si quelli che c'erano prima...".

matteo salvini in diretta facebook con massimiliano romeo e riccardo molinari 4 matteo salvini in diretta facebook con massimiliano romeo e riccardo molinari 1