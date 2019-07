“LA POLITICA? DA UN CERTO PUNTO DI VISTA È UNA COSA CHE MI FA PIACERE” - URBANO CAIRO ALIMENTA LE INDISCREZIONI CHE LO VOGLIONO IN CAMPO ALLE PROSSIME ELEZIONI: “MI INORGOGLISCE IL FATTO CHE SI PARLI DI ME COME UNA PERSONA CHE PUÒ DARE UNA MANO E COAGULARE UNA CERTA AREA POLITICA, PERCHÉ VUOL DIRE CHE VIENE RICONOSCIUTO QUELLO CHE HO FATTO. MA OGGI NON HO TEMPO DI FARLO…”

Da https://www.lettera43.it

URBANO CAIRO

«Per quanto riguarda la politica da un certo punto di vista è una cosa che mi fa piacere. Mi inorgoglisce il fatto che si parli di me come una persona che può dare una mano e coagulare una certa area politica, perché vuol dire che viene riconosciuto quello che ho fatto. Ma oggi non ho tempo di farlo, non lo potrei fare, sono oberato di cose, più di addormentarmi alle 3 e svegliarmi alle 8 non saprei cosa fare. In questo momento è no, poi… Mai dire mai», ha detto il patron di La7, Urbano Cairo, rispondendo a una domanda su una sua possibile discesa in campo in politica.

urbano cairo silvio berlusconi

Da tempo l’editore viene citato come unico possibile erede di Silvio Berlusconi per guidare un centrodestra moderato. I rumor su un suo ingresso in politica si sono intensificati prima del voto europeo, dal quale Forza Italia è uscita ulteriormente ridimensionata.