28 ott 2024 18:23

“PORTO RICO ISOLA DI SPAZZATURA” - È BUFERA DOPO LO SHOW DI DONALD TRUMP AL MADISON SQUARE GARDEN PER LE BATTUTE RAZZISTE DEL COMICO TONY HINCHCLIFFE CHE RISCHIANO DI DIVENTARE UN BOOMERANG ELETTORALE PER IL TYCOON, CHE STA FACENDO DI TUTTO PER CORTEGGIARE GLI ISPANICI – L’AFFONDO DI KAMALA HARRIS: "TRUMP NON FA ALTRO CHE ALIMENTARE L'ODIO E DIVIDERE L'AMERICA" - SECONDO IL "NEW YORK TIMES" IL VANTAGGIO A LIVELLO NAZIONALE DELLA VICEPRESIDENTE È SEMPRE PIÙ ESIGUO…