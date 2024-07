“IL POST DELL’ANZIANO COLONNELLO DELL’AERONAUTICA, IN UNIFORME NAZISTA, CON LA MINACCIOSA DIDASCALIA 'SINISTRORSI VI ASPETTO', METTE MALINCONIA” – MICHELE SERRA: “SONO GLI EFFETTI COLLATERALI DELL’ASCESA AL GOVERNO DELL’ESTREMA DESTRA. NON DIRETTAMENTE IMPUTABILI A MELONI, PER CARITÀ, MA DA QUANDO A PALAZZO CHIGI CI SONO QUELLI DI COLLE OPPIO È TUTTO UN FIORIRE DI SALUTI ROMANI, UN BATTER DI TACCHI DI ASPIRANTI GERARCHI, PER LE STRADE DI ROMA I PLOTONI DI ULTRAS FASCISTI AMBOCURVE (ROMA E LAZIO) CHE CANTANO FACCETTA NERA SONO ORMAI PAESAGGIO CAPITOLINO…”

Estratto dell’articolo di Michele Serra per “la Repubblica”

michele serra

Il post dell’anziano colonnello dell’Aeronautica, magrolino e livido, in uniforme nazista, con la minacciosa didascalia “sinistrorsi vi aspetto”, mette una irrimediabile malinconia. Non viene neanche voglia di pigliarlo per i fondelli […]

Si allargano le braccia, si riflette sulla prolungata sofferenza che questo signore, dipendente pubblico, deve avere provato spendendo una vita intera al servizio di una Repubblica che disprezza e di una Costituzione che spergiura, e ci si affaccia, avendone voglia, sul pozzo di frustrazione che può averlo spinto a travestirsi da cattivo — a quell’età, poi — per ingannare il tempo. Sono gli effetti collaterali dell’ascesa al governo dell’estrema destra.

giovanni fuochi vestito da ufficiale nazista

Non direttamente imputabili a Meloni, per carità, ma insomma, da quando a Palazzo Chigi ci sono quelli di Colle Oppio è tutto un fiorire di saluti romani, un batter di tacchi di aspiranti gerarchi, […] per le strade di Roma i plotoni di ultras fascisti ambocurve (Roma e Lazio) che cantano Faccetta Nera sono ormai paesaggio capitolino […]

Perché questo corteo in maschera si levi di torno, basta aspettare: i ventenni […] sono in larga maggioranza di sinistra, mentre i capi ultras, così come i luogotenenti di Meloni, sono millennials ormai stempiati e con pancetta incipiente. Il fascismo è roba per vecchi. […] sarebbe confortante sapere che anche i pensionati nazi hanno una moglie, o un amico, o una figlia, che li soccorra […]: «Papà, ma perché, alla tua età, ti rendi ridicolo in pubblico?».