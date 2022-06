“PREOCCUPATO PER LA RISOLUZIONE? AH NON LO SO, VEDIAMO” – MARIO DRAGHI OSTENTA SICUREZZA PRIMA DI ENTRARE AL SENATO PER LE COMUNICAZIONI IN VISTA DEL PROSSIMO CONSIGLIO UE. POI, UNA VOLTA DENTRO, DI FIANCO A UN SORRIDENTE DI MAIO, VOLA ALTO TRA FUTURO DELL’EUROPA E SOSTEGNO INCONDIZIONATO ALL’UCRAINA: “INTENDIAMO CONTINUARE, COME QUESTO PARLAMENTO CI HA DETTO DI FARE. RICERCARE LA PACE, SUPERARE LA CRISI: QUESTO È IL MANDATO DAL PARLAMENTO, DA VOI” – LE SANZIONI ALLA RUSSIA E IL TETTO AL PREZZO DEL GAS: QUESTA MISURA È DIVENTATA ANCORA PIÙ URGENTE ALLA LUCE DELLA RIDUZIONE DELLE FORNITURE DA PARTE DI MOSCA” - VIDEO

Draghi, preoccupato per risoluzione? Vediamo

(ANSA) - "Ah non lo so, vediamo, vediamo". Così presidente del Consiglio Mario Draghi arrivando in Senato, dove terrà le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue, ha risposto a chi gli ha domandato se fosse preoccupato per la risoluzione di maggioranza.

(ANSA) - A quasi 4 mesi dall'inizio del conflitto "continuano ad emergere nuove atrocità verso civili. Le responsabilità saranno accertate e i crimini puniti". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

Ucraina:Draghi,sempre più persone in fuga, 13mila in Italia

(ANSA) - "Anche il numero delle persone in fuga dall'Ucraina continua ad aumentare, solo in Italia" sono circa "135 mila i cittadini arrivati dall'inizio dell'invasione. Esprimo gratitutidine alle italiane e agli italiani che li hanno accolti". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato prima del Consiglio Ue.

Ucraina:Draghi, sanzioni perché Mosca vada tavolo negoziato

(ANSA) - "La strategia dell'Italia,in accordo con l'Ue e il G7, si muove su due fronti, sosteniamo l'Ucraina e imponiamo sanzioni alla Russia perché Mosca cessi ostilità e accetti di sedersi al tavolo dei negoziato". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato sul consiglio europeo del 23 e 24 giugno.

Ucarina:Draghi,avanti in sostegno,come ci ha detto Parlamento

(ANSA) - "Il governo italiano insieme ai partner Ue e G7 intende continuare a sostenere l'Ucraina come questo Parlamento ci ha detto di fare". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato prima del Consiglio Ue. (ANSA).

Draghi, spetta a tutti noi aiutare Ucraina a rinascere

(ANSA) - Per l'Ucraina "lo sforzo deve essere collettivo e coinvolgere organi internazionali e banche. Bisogna costruire e ridare una casa a chi l'ha persa, riportare i bambini a scuola e aiutare la ripresa della vita economica e sociale. Oggi spetta a tutti noi di permettere all'Ucraina di rinascere". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

Ucraina: Draghi, Italia-Ue deteriminati a aiutare popolo europeo

(ANSA) - "Durante la mia recente visita a Kiev ho visto da vicino le devastazioni della guerra e constatao la determinazione degli ucraini a difendere il loro paese: i nostri paesi e l'unione europea sono determinati ad aiutare un popolo europeo nella sua lotta a difesa della democrazia e della libertà". Così il premier Mario Draghi al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue, ricordando che "durante la visita il presidente Zelensky ci ha chiesto di continuare a sostenere l'Ucraina per raggiungere una pace che rispetti i loro diritti: solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura".

Ucraina: Draghi, confido consiglio Ue favorevole candidatura

(ANSA) – “A Kiev ho ribadito che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue e che abbia lo status di candidato. L'Italia è stata fra i primi a sostenere questa posizione, continueremo a farlo in ogni consesso internazionale, consapevole che non tutti gli Stati membri condividono questa posizione, ma la raccomandazione della commissione è incoraggiante e confido che il consiglio europeo possa assumere una posizione consensuale in merito". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato sul consiglio europeo.

Ucraina: Draghi, le sanzioni funzionano

(ANSA) - "Il 3 giugno il Consiglio Ue ha votato" l'ultimo "pacchetto di sanzioni". "Le sanzioni funzionano". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato prima del Consiglio Ue.

Draghi,canali dialogo aperti,non smettiamo di cercare pace

(ANSA) - "Lo voglio sottolineare ancora una volta, i nostri canali di dialogo rimangono aperti non smetteremo di sostenere la diplomazia e di cercare la pace". Così il premier Mario Draghi al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue a proposito della guerra in Ucraina.

Ucraina: Draghi, avanti in diplomazia e ricerca pace

(ANSA) - "I nostri canali di dialogo restano aperti, non smetteremo di sostenere la diplomazia e cercare la pace, nei termini che sceglierà l'Ucraina". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato prima del Consiglio Ue. (ANSA).

Ue:Draghi,consiglio occasione per cominciare guardare futuro

(ANSA) - "Durante il consiglio europeo si discuterà dell'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali, l'Italia è favorevole a negoziati con Albania e Macedonia del nord. Macron presenterà il suo impegno per una comunità politica europea. Questo progetto non sarà un canale sostituivo allo status di Paese candidato. Il consiglio europeo è un'occasione per cominciare a guardare al futuro assetto dell'Unione, il parere positivo all'adozione dell'euro dalla Croazia è un ottimo segnale". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato sul consiglio europeo.

Gas: Draghi, già da 2023 meno dipendenti da Russia

(ANSA) - "Negli ultimi giorni la Russia ha ridotto le forniture di gas all'Ue e all'Italia, dall'inizio della guerra il governo si è mosso con rapidità per trovare fonti alternative" e "grazie" a questo "potremo ridurre già dall'anno prossimo la dipendenza dal gas russo". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato prima del Consiglio Ue.

Gas: Draghi, con tagli Mosca più urgente tetto prezzo

(ANSA) - "Questa misura" di un tetto al prezzo del gas "è diventata ancora più urgente alla luce della riduzione delle forniture da parte di Mosca, con le difficoltà dell'Europa che aumentano vertiginosamente". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato sul consiglio europeo.

Draghi, da Parlamento ricevuto mandato per ricerca pace

(ANSA) - "Ricercare la pace, superare la crisi: questo è il mandato ricevuto dal Parlamento, da voi. Questa è la guida della nostra azione". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo aggiungendo che "l'Italia continuerà a lavorare con l'Ue e i partner G7 per sostenere l'Ucraina".

