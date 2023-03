31 mar 2023 10:51

“PROPONGO UNA TREGUA IMMEDIATA SULLE LINEE ATTUALI IN UCRAINA…” - IL PRESIDENTE BIELORUSSO LUKASHENKO, VASSALLO DI PUTIN, LANCIA UN APPELLO PER IL CESSATE IL FUOCO: “C'È UN SOLO MODO PER RISOLVERE IL PROBLEMA IN UCRAINA: COLLOQUI SENZA PRECONDIZIONI CHE DEVONO ESSERE AVVIATI SUBITO. LA TERZA GUERRA MONDIALE CON INCENDI NUCLEARI SI PROFILA ALL'ORIZZONTE…” - DIFFICILE PENSARE CHE LUKASHENKO SI SIA ESPOSTO COSI’ SENZA CONSULTARE IL CREMLINO…