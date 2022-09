“LE PROSPETTIVE ECONOMICHE SI STANNO FACENDO PIÙ FOSCHE” - IL PRESIDENTE DELLA BCE, LAGARDE, SMORZA GLI ENTUSIASMI DEL CENTRODESTRA: “L'INFLAZIONE RIMANE TROPPO ALTA ED È PROBABILE RESTERÀ SOPRA I NOSTRO TARGET PER UN PERIODO ESTESO DI TEMPO” - STANDARD & POOR’S TAGLIA STIME DEL PIL DELL’UNIONE EUROPEA NEL 2023 DALL’1,9% ALLO 0,3% - PER QUANTO RIGUARDA L'ITALIA, IL PIL 2022 È RIVISTO AL 3,4%, DAL 3,1% MENTRE NEL 2023 VIENE TAGLIATO DAL +2,1% AL -0,1%...

LAGARDE, PROSPETTIVE ECONOMICHE SI FANNO PIÙ FOSCHE

(ANSA) - "La guerra ingiustificata di aggressione sull'Ucraina continua a gettare un'ombra sull'Europa. Le conseguenze economiche hanno continuato a dispiegarsi". "Le prospettive si stanno facendo più fosche. L'inflazione rimane troppo alta ed è probabile resterà sopra i nostro target per un periodo esteso di tempo". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo alla commissione Econ al Parlamento europeo.

S&P TAGLIA STIME PIL UE NEL 2023 ALLO 0,3%, ITALIA -0,1%

STANDARD AND POOR'S

(ANSA) - Per S&P Global "è imminente un netto rallentamento della crescita dell'eurozona", con "due o tre trimestri di attività debole o addirittura in calo", a causa di "un deterioramento senza precedenti delle condizioni di commercio" che "ha spinto l'inflazione a livelli record e la fiducia ai minimi storici". L'agenzia di rating ha tagliato le previsioni di crescita dell'Eurozona nel 2023 dall'1,9% allo 0,3%, rivedendo però al rialzo dal 2,6% al 3,1% quelle per quest'anno. Per quanto riguarda l'Italia il Pil 2022 è rivisto al 3,4%, dal 3,1% della precedente previsione, mentre nel 2023 viene tagliato dal +2,1% al -0,1%.