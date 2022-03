9 mar 2022 12:11

“PUTIN HA MOSSO GUERRA PER ERRORE” - L’ANALISI DI LUCIO CARACCIOLO: “I RUSSI HANNO SBAGLIATO DUE COSE DI FONDO: LA PRIMA È CHE PENSAVANO CI FOSSE UN UOMO A KIEV CHE POTESSE "INVITARLI" IN UCRAINA. LA SECONDA È CHE GLI UCRAINI LI AVREBBERO ACCOLTI IN MODO PIÙ POSITIVO. ERA EVITABILE QUESTA GUERRA? NON C'ERA UNA RAGIONE SUFFICIENTEMENTE POTENTE PER ATTACCARE. LA NEUTRALIZZAZIONE UCRAINA ERA STATA GIÀ RAGGIUNTA, GLI USA ERANO DISPOSTI AD ASCOLTARE, LA NATO AVEVA EVIDENZIATO LE SUE DIVISIONI”