2 – M5S E IL DOPPIO MANDATO, LOMBARDI: "RAGGI BIS A ROMA? NO REGOLE AD PERSONAM

Da www.repubblica.it

Sul doppio mandato e l'eventuale cambio delle regole continua la polemica all'interno del Movimento Cinque Stelle. A intervenire sul tema è oggi la capogruppo grillina nel consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi, che mette a tacere qualsiasi ipotesi di una nuovs candidatura alla carica di sindaco dell'attuale prima cittadina della Capitale, Virginia Raggi. "È impossible con le attuali regole del M5S", taglia corto Lombardi.

"So - ha proseguito - che Vito Crimi ha detto che possiamo ragionare su un discorso di un nuovo mandato per i sindaco. Io dico, da membro del comitato di garanzia, non andiamo a fare interpretazioni regolamentari ad personam o ad persone perchè sono vari sindaci in scadenza l'anno prossimo".

Intervistata da una radio locale, Lombardi ha risposto così a chi le chiedeva se voterebbe nuovamente la Raggi come sindaco di Roma: "Rivoterei per i 5 Stelle, faccio parte della vecchia guardia del Movimento, prima vengono il programma e le idee e poi le persone".

Recentemente, Davide Casaleggio, socio fondatore del Movimento, era intervenuto per placare le polemiche, tra gli esponenti grillini, sulla grana dei due mandati. "Le regole vanno rispettate", le sue parole.

