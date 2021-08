15 ago 2021 13:45

“DAI RAGGI DI SOLE ALLE RAGGI DI SÒLE” – ALDO GRASSO E L’ULTIMA TROVATA DI VIRGINIK, IL POST IN CUI SI VANTA DI DIECI (!) BICICLETTE PER I VIGILI URBANI DI ROMA. “HANNO TUTTA L'ARIA DI ESSERE RICICLATE, CESTELLO COMPRESO” -“LA CAPITALE SPROFONDA NELLA MONNEZZA, ORMAI È UNO ZOO ALL'APERTO, GLI AUTOBUS BRUCIANO, LE BUCHE ASSOMIGLIANO A PISCINE E LA RAGGI, ANCORA INDECISA SE ESSERE FAVOREVOLE O CONTRARIA AI VACCINI (NI VAX), SI ESALTA PER DIECI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. NON POTEVA ESSERCI IMMAGINE PIÙ ICONICA DI QUESTA PER RAFFIGURARE L'IDEOLOGIA DEL ‘PORACCISMO’…”