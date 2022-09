MENO MALE CHE CI SONO I GRILLINI A PORTARE IN PARLAMENTO UMANITÀ VARIA – IL M5S HA SBANCATO IN CAMPANIA IN 11 COLLEGI UNINOMINALI, IN MOLTI DEI QUALI SONO STATI PIAZZATI AMICI DI ROBERTO FICO – OLTRE ALL'EX GENERALE E MINISTRO COSTA, CHE HA DEFENESTRATO LUIGINO DI MAIO, SONO STATI ELETTI IL VIDEOMAKER CAROTENUTO CHE HA LAVORATO A “UN POSTO AL SOLE”, L'ATTORE E REGISTA (PER MANCANZA DI COPIONI) AMATO E L'ODONTOIATRA ESPERTO DI MALATTIE RARE MAZZELLA. E POI L'AVVOCATESSA...