2 dic 2024 11:18

PER “REGALARE” IL PONTE A SALVINI, IL GOVERNO SACCHEGGIA I FONDI PER IL SUD – PALAZZO CHIGI HA RIUNITO D'URGENZA IL COMITATO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CHE HA ASSEGNATO ALTRI 3 MILIARDI DI EURO PER IL PONTE SULLO STRETTO, LE CUI COPERTURE PASSANO DA 11,6 A 14,7 MILIARDI – SI TRATTA DI SOLDI SOTTRATTI AL FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE, CHE HA L'OBIETTIVO DI REALIZZARE OPERE INFRASTRUTTURALI SOPRATTUTTO AL MERIDIONE – IL PD ATTACCA: “È UN RISARCIMENTO ALLA LEGA DOPO LO STOP DI FORZA ITALIA AL TAGLIO DEL CANONE RAI…”