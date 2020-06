“LA REGIONE LOMBARDIA NON ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE NE’ PRIMA, NE’ ORA. SALVINI NON È PERICOLOSO PER L'ITALIA PERCHÉ È FASCISTA MA PERCHÉ È UN TOTALE INCAPACE” – CALENDA SUL ‘NOVE’ DA SCANZI-SOMMI SI SCAGLIA CONTRO IL LEADER LEGHISTA: “DEL FASCISMO NON HA NEMMENO LA CONSISTENZA. NON GLI AFFIDEREI NEANCHE UN BAR. A ZAIA INVECE, PENSO DI SÌ…" - VIDEO

CALENDA

calenda

“Salvini non è pericoloso per il Paese perché è fascista, ma perché è un totale incapace”. Così Carlo Calenda, leader d'Azione, durante la puntata di ieri di 'Accordi e Disaccordi', il talk politico condotto sul Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, tutti i venerdì alle 22:45.

“Io penso che bisogna spiegare agli italiani che devono applicare alla politica i valori che applicano alla loro vita – ha detto l'ex ministro dello Sviluppo economico –

Uno come Matteo Salvini, che non ha mai fatto il suo lavoro in tutta la sua vita, che non ha nessuna competenza dimostrata in nulla, che è stato poco serio in tutte le cose che ha fatto, non lo voti a prescindere che tu sia di destra, di sinistra, di estrema destra o centro.

salvini

Esattamente come non daresti credito ad un amico che si comportasse come lui si è comportato, esattamente come non gli affideresti il tuo bar da gestire. Salvini del fascismo non ha neanche la consistenza, non so come dire... Se affiderei il mio bar a Zaia? Sì, penso di sì”, la conclusione di Calenda.

luca zaia