“RENZI VUOLE FARE IL COMMISSARIO EUROPEO” - BELPIETRO ANNUSA LA STRATEGIA DI MATTEUCCIO: “VUOLE L'UNICA POLTRONA AL MOMENTO DISPONIBILE. UN POSTO CHE NON LO ESPONE ALLE CONSEGUENZE DI UN DISASTROSO ESITO DEL GOVERNO PD-M5S - A BRUXELLES NON FAREBBE OMBRA A CHI STA A PALAZZO CHIGI, MA POTREBBE PIANIFICARE UN SUO RITORNO IN ITALIA. QUALCHE ANNO DA COMMISSARIO PER FAR DIMENTICARE LA SUA ARROGANZA..."

Maurizio Belpietro per “la Verità”

Anche io, al pari di Luca Ricolfi che lo ha detto ieri su questo giornale a Maurizio Caverzan, penso che la capriola di Matteo Renzi a favore di un governo con il Movimento 5 stelle sia tra le più spregiudicate della storia repubblicana. Il 17 luglio, cioè appena un mese fa, via Twitter l' ex segretario del Pd scriveva: «Oggi i giornali rilanciano accordo coi 5 stelle. Penso a Di Maio / gilet gialli, Di Battista contro Obama, Lezzi sul Pil, Taverna sui vaccini, scie chimiche, Olimpiadi, Tav, allunaggio. E ripeto forte e chiaro il mio "no" all' accordo con questi».

Pensiero ribadito pochi giorni dopo, anche questo forte e chiaro: «Se vorranno fare un accordo con chi ci dice che siamo il partito dell' elettroshock e che ruba i bambini alle famiglie, vadano loro a spiegarlo alla nostra gente. Io non ci sarò».

Sul fatto che Renzi sia spregiudicato e sempre pronto a fare il contrario di ciò che ha promesso, siamo perciò d' accordo. Anni di carriera politica, disseminati di esempi tipo «Enricostaisereno» e «Se sconfitto, lascio la politica», ne avevano già data ampia prova.

Tuttavia, oltre a considerarlo il politico più spregiudicato su piazza, penso anche che l' ex segretario del Pd non sia un fesso, e che se ha scelto di compiere l' ennesimo voltafaccia dopo aver detto il peggio del peggio contro i grillini, non l' abbia fatto in maniera disinteressata. Lasciate perdere le frasi da Bacio Perugina che il gran ballista distribuisce.

«Lo faccio per il Paese e per i miei figli», o «voglio salvare il denaro degli italiani»: sono fumo negli occhi, frottole buone per i gonzi che se le bevono. Del resto, chi sentirebbe il proprio denaro al sicuro nelle mani di un tizio che ha salvato le banche ma non i risparmiatori? E poi, lui accetterebbe di ritornare ma rimanendo confinato nel retrobottega della politica, senza un posto di primo piano? No, se Renzi ha sposato la tesi dell' ammucchiata lo ha fatto con un obiettivo, e non è difficile capire quale.

Un paio di giorni fa Carlo Calenda, eurodeputato del Pd, ricordava in un tweet le frasi più recenti dell' ex presidente del Consiglio ora convertito sulla strada grillina: «L' accordo con i 5 stelle serve solo per trovare una cura a qualche politico dem di lungo corso in crisi di astinenza. Astinenza da poltrona».

Tutti sulle prime pensarono che Renzi ce l' avesse con Dario Franceschini, che in quei giorni di fine luglio, sul Corriere della Sera, si era dichiarato favorevole a un' apertura ai 5 stelle. Ma forse le parole erano una confessione, frasi sfuggite di bocca come quando qualcuno fatica a trattenere il pensiero. Che Renzi sogni un bis, non è una novità.

Lui stesso, nel recente passato, ha invitato pubblicamente i suoi a tenersi pronti, perché presto sarebbe stata la loro ora, intendendo ovviamente la sua.

Nel suo caso, infatti, l' astinenza da poltrona è una certezza, perché l' uomo non ha mai considerato il 4 dicembre del 2016 una sconfitta, ma semmai una vittoria con il 41%, un punto in più delle europee di due anni prima. Peraltro, anche dopo essere stato costretto alle dimissioni, Renzi non ha smesso di comportarsi da leader. Pur dichiarando di voler fare il senatore semplice di Scandicci, si è sempre atteggiato a capo di Stato. In stand by, ma pur sempre capo.

Dunque, dove vuole arrivare ora che con una piroetta dal no ai grillini è passato in pochi giorni al sì? Ieri, col solito tweet, Renzi ha risposto a Salvini, dicendo di non avere alcuna intenzione di entrare nel governo istituzionale che pure egli stesso sta cercando di battezzare. Ovvio, se entrasse lui non entrerebbero a farvi parte Di Maio e compagni, per i quali già è difficile baciare il rospo Zingaretti, figuratevi se dovessero ingoiare il drago Renzi. Ve lo immaginate il capo politico del Movimento con un ministro degli Esteri come il Bullo?

Finirebbe a cazzotti in un paio di mesi, prima di quanto sia accaduto con Salvini.

Dunque, torniamo alla partenza: che cosa vuole Renzi in cambio dell' ennesima piroetta, visto che non fa niente per niente? La risposta è semplice e in fondo perfino scontata.

L' ex presidente vuole l' unica poltrona al momento disponibile. Se non può occupare, per manifesta incompatibilità, la cadrega di ministro, il nostro punta a ottenere quella di commissario Ue, un posto di prestigio adatto al suo rango, e che per di più non lo espone alle conseguenze di un disastroso esito del governo cui pure si appresta a far da levatrice. Il suo è uno scambio: i voti del Pd per rendere possibile il ribaltone, in cambio di una delle più ambite poltrone. Non a caso, in questi giorni Renzi sta facendo il tour delle sette capitali, concedendo interviste a destra e a manca, ma soprattutto all' estero. In pochi giorni ha infilato dichiarazioni sulle pagine della maggior parte dei giornali internazionali, da Le Monde a El País.

La sua è una strategia per presentarsi come l' unico politico di ampio respiro di cui disponga l' Italia, e al tempo stesso accreditarsi anche in casa propria. A Bruxelles non farebbe ombra a chi sta a Palazzo Chigi, ma da Bruxelles potrebbe pianificare un suo prossimo ritorno anche in Italia. Qualche anno da commissario per far dimenticare la sua arroganza e i probabili disastri del governo giallorosso, e poi il Bullo sarebbe pronto per rientrare. Un delitto perfetto. Resta da capire perché Zingaretti, Di Maio e gli altri si prestino a fare da vittime. Ma questo è un altro discorso.