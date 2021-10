16 ott 2021 18:37

“A ROMA LA SINISTRA FA CAMPAGNA ELETTORALE (NEL GIORNO DEL SILENZIO) INSEGUENDO FASCISTI CHE, PER FORTUNA, NON CI SONO PIÙ” - SALVINI SI SCAGLIA CONTRO LA MANIFESTAZIONE DELLA CGIL CITANDO LEONARDO SCIASCIA: “IL PIÙ BELL'ESEMPLARE DI FASCISTA IN CUI CI SI POSSA IMBATTERE OGGI… È QUELLO DEL SEDICENTE ANTIFASCISTA UNICAMENTE DEDITO A DARE DEL FASCISTA A CHI FASCISTA NON È - IN EUROPA SCORRE IL SANGUE PER MANO DEL TERRORISMO ISLAMICO, UNICO REALE PERICOLO DI QUESTI TEMPI"