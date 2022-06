“L’INCUBO DI MIA MADRE È CHE POSSA VOLERE BENE A UNA RAGAZZA” – ALESSANDRO IANNONI, IL FIGLIO “SCHIAVIZZATO” DI CARMEN DI PIETRO, SI CONFESSA A “OGGI”: “L’ISOLA MI HA CAMBIATO, MI SENTO PIÙ AUTONOMO. ALLONTANARCI FARÀ BENE SIA A ME, SIA A LEI” – LE REGOLE SEVERE E “STRAMPALATE” DELLA SHOWGIRL: “SUL PRANZO ALLE 11.30 E LA CENA ALLE 17.30 È INFLESSIBILE… SUL CELLULARE IO E MIA SORELLA CI SIAMO IMPOSTI: DOVEVAMO CONSEGNARLO ALLE 20. ORA LEI VA A LETTO VERSO LE 19 E PUNTA LA SVEGLIA ALLE 22 PER RITIRARCELO. AVEVO UNA FIDANZATA, BEATRICE, ED È RIUSCITA A FARLA SCAPPARE PERCHÉ…”

COPERTINA OGGI - 2-9 GIUGNO 2022

Anticipazione stampa da “Oggi”

Alessandro Iannoni, 20 anni, primogenito di Carmen Di Pietro, dopo l’uscita dall’Isola dei famosi è stato intervistato in esclusiva da OGGI, in edicola domani.

Dice: «I “no” a mamma restano i più difficili per me… L’Isola mi ha cambiato, mi sento più autonomo… Non voglio mancarle di rispetto ma ho capito che allontanarci farà bene sia a me, sia a lei».

In tv ha colpito la sua pazienza con una madre molto apprensiva e possessiva, che, rivela a OGGI, impone regole molto severe e “strampalate”.

«Sul pranzo alle 11.30 e la cena alle 17.30 è inflessibile… Sul cellulare io e mia sorella ci siamo imposti: dovevamo consegnarlo alle 20. Ora lei va a letto verso le 19 e punta la sveglia alle 22 per ritirarcelo».

carmen di pietro e il figlio alessandro 5

Quando in Palapa, la naufraga Marialaura ha corteggiato Alessandro, mamma Carmen è impazzita di gelosia. «Il suo incubo è che io possa volere bene a una ragazza. Avevo una fidanzata, Beatrice, ci tenevo molto ma lei è riuscita a farla scappare. Mi chiamava quando ero con Bea, mi chiedeva di mettere il vivavoce perché c’era un problema urgente e poi diceva “dai, non fare il bambino cattivo con mamma”. Dopo un po’ di volte, Beatrice, giustamente, mi ha lasciato».

