POSA IL FIASCO! - ORA GRILLO VUOLE I TECNICI AL GOVERNO! – DI MAIO E ZINGARETTI NON FANNO IN TEMPO A TROVARE UNA SPECIE DI ACCORDO CHE ARRIVA BEPPE-MAO A ROMPERE I MARONI: “I MINISTRI VANNO INDIVIDUATI IN UN POOL DI PERSONALITÀ FUORI DALLA POLITICA. IL RUOLO POLITICO LO SVOLGERANNO I SOTTOSEGRETARI. UN PO’ DI POLTRONOFILIA C’È, MA NON CI SONO I TEMPI PER UN CONTRATTO. QUESTA CRISI SOMIGLIA SEMPRE PIÙ A…”